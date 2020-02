Eriku, Jarmilo, Viléme!

Glosa

27. 2. 2020 / Lukáš Kraus

Kdo vyhraje americké prezidentské volby není vůbec jasné. Kdo prohrál už dnes, je ale jisté. Erik Tabery. Ať vyhraje Sanders, nebo Trump, prohrál. Když Sanders, bude Tabery muset do konce života vysvětlovat, proč byl proti zdravotnímu pojištění, které má sám v Čechách a nepřeje ho Američanům?







Nebo se bude muset vymlouvat, že zdanit korporace a zlikvidovat daňové ráje přeci také tak trošinku chtěl, jen se bál, co na to řekne Bakala, a jestli nedostane z toho svého životního plátku čistě tržně a neregulovaně kapitalisticky padáka. Erik si chtěl prostě ještě chvilku užít toho "nejlepšího z možných světů", jak by za něj otecky řekl Klaus starší i mladší.







Když vyhraje Trump, bude ho za sebou vláčet jako kouli u nohy a pokoušet se nemotorně maskovat jeho otevřený ultrakonzervativní populismus neslučitelný s ničím liberálním, evropským a vlastním západní civilizaci, ke které by tak moc chtěl Erik patřit - a nejde mu to a nejde.





Šach-mat Eriku.