Koronavirus: Vážné otázky týkající se blížící se krize

1. 3. 2020





Při kritice neschopnosti a povrchnosti britské "vlády" Borise Johnsona upozorňuje John Harris na několik důležitých faktů, týkajících se i České republiky:



Pod tím vším je několik nevyhnutelných faktů o moci. Ať už si vlády vytvářejí jakékoliv iluze o tom, že jsou mocné a že dokáží ovládat lidi, neočekávané události často odhalují něco úplně jiného: že život je křehký a jeho existence je podmíněná. Vize pravicových i levicových revolucionářů o tom, jak radikálně promění společnost, jsou jen sny.



Vládnout totiž neznamená snažit se realizovat grandiózní plány a podrobovat události své vůli, ale prostě jen se dokázat vyhnout tomu nejhoršímu.Předáci mnoha režimů a států se dnes tváří, že jsou všemocní, avšak stále více se ukazuje, že tomu tak není. Ať už je to koronavirus, nebo britské záplavy, australské lesní požáry a mnoho dalšího.V zemi, kde koronavirus poprvé přešel od zvířat na člověka, totiž v Číně, je nyní naprosto jasné, jak problematické bylo spoléhání toho režimu na zamlžování a lži.Rázně to dokazuje to nedostatky politiků a systémů vlády, v nichž fungují. Je možné, že v USA koronavirus znemožní Trumpovi chvástat se, jak dobře funguje americká ekonomika, a už to vyvolává pozornost k množství škrtů, které Trump provedl v těch amerických vládních institucích, které se zabývaly zdravím veřejnosti a bojem proti nemocem. V Británii koronavirus ohrožuje fungování státního zdravotnictví, které, jak se dovídáme, má jen 15 (!) lůžek pro vážné choroby dýchacích cest.Čtu v těchto dnech,, knihu, o historii pandemie španělské chřipky z roku 1918 od vědecké novinářky Laury Spinney. Utěšuju se, že to, co se dělo, bylo před vznikem všeobecně užívaných očkovacích látek. Avšak v té knize je množství informací, které se týkají dneška: Šlo o nemoc, která měla radikálně odlišné dopady na lidi a některá místa úplně zničila, zatímco jiná zůstala téměř nedotčena, a ta pandemie z roku 1918 vyvolala sociální a politické změny."Ovlivnila průběh první světové války a zřejmě přispěla k i vzniku druhé světové války," píše Spinney. "Posunula Indii blíže k nezávislosti, Jihoafrickou republiku blíže k apartheidu a Švýcarsko na hranici občanské války. Vedla k zavedené všeobecné lékařské péče a alternativní medicíny, naší lásky čerstvého vzduchu venku a našeho nadšení pro sport, a byla pravděpodobně odpovědná, alespoň částečně, za posledlost umělců dvacátého století nejrůznějšími způsoby, jimiž dokáže lidské tělo selhat."Válka a nemoc jsou často lokomotivou historie, táhnou záležitosti do naprosto nečekaných směrů. Ať je ješitnost politiků jakákoliv, toto je fakt, proti němuž neexistuje žádná protilátka.Kompletní článek v angličtině ZDE