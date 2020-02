Experti: V případě epidemie koronaviru se svět blíží bodu zvratu

Potvrzeno bylo 78 000 případů. Itálie a Írán se zoufale snaží zabránit rozšíření epidemie



Svět se v případě epidemie koronaviru rychle přibližuje bodu zvratu. Experti varují, že úsilí zabránit šíření epidemi je neúčinné, poté, co velký výskyt případů donutil Itálii a Írán drasticky omezit cestování v zemi a jihokorejský prezident vyhlásil nejvyšší poplach.





V 11 severoitalských městech je od pátku od večera izolováno 50 000 lidí. Policie hlídkuje v ulicích a pokutuje osoby, které se pokusí vstoupit do oblastí postižených epidemií nebo z nich odejít. V Íránu úřady uzavřely školy, univerzity a další vzdělávací centra ve 14 provinciích.



V neděli vyhlásil jihokorejský prezident Moon Jae-in nejvyšší poplach poté, co tam na koronavirus zemřel už pátý člověk a celkem je tam nakaženo 556 lidí.



Bylo zjištěno, že čtyři z 32 britských a irských cestujících, odvezených letecky do Británie z výletní lodi Diamond Princess je nakaženo koronavirem. Celkově bylo v Británii tedy potvrzeno 13 případů.



Některé skupiny nakažených lidí nemají zjevnou vazbu na Čínu a experti mají problém dokázat, jak se virus rozšířil.



Dva lidé zemřeli od pátku v Itálii na koronavirus a bylo tam nyní zaznamenáno více než stovka případů. Epidemie je v městě Codogno, asi 60 km jihovýchodně od Milána.



V Íránu zemřelo na koronavirus už osm osob, je to největší počet mrtvých mimo Čínu. Celkem je tam 43 potvrzených pacientů.



Japonsko pustilo většinu lidí z výletní lodi Diamond Princess do ulic. Japonský ministr se omluvil, když se ukázalo, že jedna žena z této lodi je nakažena koronavirem - cestovala domů veřejnou dopravou.







