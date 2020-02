88 000 lidí nakaženo koronavirem

25. 2. 2020

- Italské úřady oznámily v úterý první případ nákazy koronavirem na Sicílii.









Podrobnosti v angličtině Podrobnosti v angličtině ZDE

- První případ koronaviru identifikován v Katalánsku. Spolu s třemi případy turistů z Německa, Itálie a Británie na španělských ostrovech je to čtvrtý případ na španělském území.- Případy koronaviru také potvrdilo Rakousko a Chorvatsko.- Hotel v Tenerifu na Kanárských ostrovech, kde byl identifikován Ital, nakažený koronavirem, byl umístěn v izolaci. Tisíc hostů hotelu je izolováno, aby nerozšířili nákazu dál.- Cestující navracející se do Británie ze severní Itálie by měli čtrnáct dní zůstat doma, aby nešířili nákazu, doporučil britský "ministr zdravotnictví" Matt Hancock.- V Íránu už na koronavirus zemřelo 16 osob. Írán má největší počet mrtvých na koronavirus mimo Čínu. V Íránu bylo oznámeno, že nakažen koronavirem byl náměstek ministra zdravotnictví Iraj Harirchi. Je v karanténě.- Čtyři nové případy koronaviru byly identifikovány v Iráku v provincii Kirkuk. Celkem je v Iráku pět případů koronaviru.- Rakousko zaznamenalo v Tyrolsku dva případy nákazy koronavirem.- V důsledku epidemie koronaviru klesají burzy.