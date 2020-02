Hovořme s extremisty II!

Přesvědčte ji, neposmívejte se jí!

Žena z publika, která v televizním pořadu BBCve čtvrtek večer pronesla rasistický blábol "Zavřete hranice, totálně zavřete hranice!" (video tohoto vystoupení, rozšířené společností BBC na Twitteru, už zhlédlo kolem 5 milionů lidí) říkala deprimujícím způsobem otřepané, věcné nesmysly,Bylo to jako poslouchat jakousi zpožděnou zvukovou smyčku projevu Nigela Farage z doby za posledních patnáct let. Všechny ty řeči o zdravotnické turistice, o tlaku na veřejné služby, představa, že je Británie jaksi přeplněná a že "se sem tlačí vlna lidí", to všechno jsou známé bláboly strany UKIP, Brexit Party, stoupenců brexitu a Nigela Farage. Nikdy to nikdo řádně věcně nezpochybnil a nedementoval, což - mimochodem - je důvodem proč stoupenci EU prohráli v roce 2016 hlasování v referendu o brexitu.

“We should completely close the borders … enough is enough”



This audience member says the number of people ’flooding in’ to the UK is costing public services too much. #bbcqt pic.twitter.com/T5EshhWqQu