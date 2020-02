Situace v Idlíbu se mění ze špatné v ještě horší

26. 2. 2020

Ze lhůty dané tureckým prezidentem Erdoganem syrskému režimu na stažení se z obsazených oblastí v Idlíbu zbývá jediný týden - a nepřátelství dále eskaluje, upozorňuje Charles Lister. Minulý týden zaznamenal řadu důležitých premiér, včetně prvního pozemního útoku a použití raket země-vzduch tureckými jednotkami a přímé, smrtící konfrontace mezi Tureckem a Ruskem. Místo aby podporovaly deeskalaci nebo vynucovaly odstrašení, probíhající eskalace se zřejmě změnily v novou normu. Ruské letouny znova útočí na turecké vojáky a údajně jich několik zabily; a turecké jednotky opět provedly pozemní ofenzívu zaměřenou na Najrab.

Mezitím se bezprecedentní humanitární krize dál zhoršuje. Nejméně milion lidí nyní za poslední tři měsíce utekl na sever a přidal se k předchozí, takřka stejně početné populaci vysídlených. Probíhající humanitární pomoc je zastíněna rozsahem krize a OSN se institucionálně zdráhá prosazovat se kvůli strachu, že v Damašku ztratí vliv. Mezinárodní společenství nikdy nepřihlíželo impotentněji, nebo hůře lhostejněji, největší humanitární krizi moderní historie.

Turecké požadavky na zemi nebudou splněny. Syrský režim podporovaný ruským letectvem a silami zvláštního určení, otevřel novou frontu zaměřenou proti hornaté a dlouho nepokojné oblasti Džabal az-Zavíja. Když turecké jednotky posilují pozorovací stanoviště podél dálnice M4, zdá se stále pravděpodobnější, že pokud bude někdy dosaženo příměří, M4 bude představovat novou hranici mezi opozicí a režimem. Tím by vzniklo to, nač Turecko v posledních dnech naráží: "Bezpečná zóna" táhnoucí se 35 km od turecké hranice k M4 a zahrnující i hlavní město provincie Idlíb.

Před rokem by tohle v mezinárodní humanitární komunitě vyvolalo výkřiky zděšení, ale dnes to může představovat nejlepší možný výsledek. I tak bez výrazné diplomatické mobilizace mezinárodního společenství může jít jen o dočasný odklad. Může se to celé ještě o hodně zhoršit. Je těžké pochopit, proč na tom světu vůbec nesejde.

Podrobnosti v angličtině: ZDE