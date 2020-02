Světová zdravotnická organizace varuje: Svět není připraven na pandemii koronaviru

26. 2. 2020



Koronavirus se dál šíří světem a expert ze Světové zdravotnické organizace varoval, že země mimo Čínu na tuto pandemii "prostě nejsou připraveny".



Virus se v posledních dnech rozšířil do zemí v Asii, v Evropě a na Blízkém východě. V Íránu roste počet mrtvých, v Jižní Koreji počet nakažených stoupl na 1200 a první podezřívaný případ byl zaznamenán v Latinské Americe, přestože v Číně počet mrtvých a nových případů nyní klesá. Nejnověji byla nákaza koronaviru zaznamenána v Rakousku, v Chorvatsku a Švýcarsku.

Bruce Aylward v ústředí Světové zdravotnické organizace, který byl v čele mezinárodní mise expertů do Číny, pochválil její drastickou karanténu, ale varoval, že jiné státy "prostě nejsou připraveny" na zvládnutí pandemie."Musíte být připraveni to zvládnout ve velkém měřítku a musí se to udělat rychle," řekl Aylward a upozornil, že všechny státy světa by se měly poučit z úspěšné zkušenosti Číny.V Číně virus usmrtil 2715 lidí a nakazil více než 78 000. Ve středu zemřelo 52 dalších osob, ale je to dosud nejnižší počet za poslední tři týdny. Počet nově nakažených osob také poklesl na 406, mimo provincii Hubei jen na pět.Avšak mimo Čínu počet nakažených roste. Jižní Korea ve středu zaznamenala 284 nově nakažených osob, celkem 1261.V Íránu bylo nakaženo téměř 100 osob a 16 z nich zemřelo.V Brazílii byl nakažen jednašedesátiletý muž, který se nedávno vrátil z Itálie.Itále zaznamenala více než 300 případů a 11 úmrtí.V Chorvatsku byl nakažen muž, který se vrátil z Itálie.Spojené státy mají několik desítek případů.Podrobnosti v angličtině ZDE