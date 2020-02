Pellegrini nesmí mít orientaci, jen směr

24. 2. 2020 / David Soukup

Je to děsivá představa. Ale dokážu si představit, že kdyby pan Kočner byl lídrem politické strany na Slovensku, mohl by s přehledem porazit SMER. I když by byl její lídr poctivý chlap, bez skandálů a s dobrým vystupováním, jenže by byl, jak se hanlivě říká, prostě „gay“. Tenhle obraz by se mohl stát skutečností třeba v Rusku. Ale ne u našich sousedů, kteří si zvolili za prezidentku Čaputovou a mají na rozdíl od Česka dávno euro…

Ale nejen u konzervativních slovenských voličů SMERU hraje roli (i) sexuální orientace.







Pravděpodobně jim není jedno, když jste vrah, na mafiány si zvykli a možná ještě méně je trápí, že jste zloděj. Co je však dokáže opravdu rozzuřit a odradit, je, že lídrem jejich partaje by byl gay. Je to takové to: bača může znásilnit ovci, ale hlavně ať se nezamiluje do berana. To by bylo skandální.





A v takové atmosféře mě děsí, že se demokratický novinář, znalý těchto faktů, zeptá premiéra na jeho sexuální orientaci.







Protože už jen samotná otázka vás “zahubí”.







Argument šéfredaktorky Plus 7 dní, že lídr strany, která bojuje proti LGBT, by měl zvládnout otázky ohledně své orientace, je směšný. A umocnila to ještě prohlášením, „že dotyčný novinář trefil dotazem hřebík na hlavičku“, což je už perverzní, stejně jako samotný dotaz redaktora na premiéra, aby vyvrátil spekulace satirického týdeníku o své orientaci.







Rozhodně nemám paní šéfredaktorku za to, jak argumentovala, za „hrdinku“ dne, která brání svobodu tisku. Protože premiér sice může takové otázky zvládnout, ale jako šéfka takového týdeníku by měla mít zájem dohlédnout dál než do premiérovy ložnice.





Minulý týden řekl senegalský prezident kanadskému premiérovi Justinu Trudeaovi, že jejich společnost nepřijímá homosexualitu, a proto mají zákony, které homosexualitu zakazují. Prý ale skoro nikoho netrestají.







Co by asi řekli Trudeauovi na Slovensku? Zákony nemáme, u nás trestají voliči?





Zírám na to, je to děsivá skutečnost, jak slovenské demokratické médium svého premiéra „trudeauovského“ typu otázkou na orientaci naservíruje k večeři jeho voličům.







A tak mě zajímá: redaktor se na orientaci Pellegriniho zeptal, protože byl na SMER naštvaný, protože bojuje proti právům LGBT? Redaktor se ptal, protože chtěl Pellegriniho popíchnout? Redaktor se ptal, protože byl zvědavý? A není to jedno?