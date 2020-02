USA: Demokratická strana vypadá víc jako domov důchodců než jako politická strana

24. 2. 2020

Při televizní diskusi demokratických kandidátů neuměl miliardář Michael Bloomberg vůbec odpovědět na ostrou kritiku, píše Nick Cohen. Zkušený demokratický politik by měl odpovědi připraveny. V reakci na kritiku svého chování vůči ženám by se omluvil a řekl by, že se to už nebude opakovat. Když na něho Warrenová štěkla, že je "miliardář", měl říci, že on si alespoň své peníze vydělal, na rozdíl od Trumpa, který je zdědil od táty. Američané věří v Americký sen, mohl býval pokračovat, a respektují muže a ženy, kteří ho žijí. A co se týče jeho peněz, mohl říci, že je nalévá do pokrokových kauz a neplýtvá je na luxus či na financovaní pravicových a ultrapravicových nátlakových skupin, což dělají mnozí jiní miliardáři.

Bloomberg to neudělal, protože v jeho firmě s ním nikdo nemluví tak, jak s ním v té televizní debatě mluvila Warrenová. Firmy sice fungují v demokraciích svobodného trhu, ale většina z nich není ani svobodná, ani to nejsou demokracie. Šéf je diktátor a podřízení riskují svou budoucnost, když řeknou, co si myslí. Když jsou šéfové vystaveni robustní realitě demokratického života, rozloží se. Nezvládají svět, v němž lidé nereagují ustrašenou poslušností, ale pohrdáním.Anebo tak tomu spíš bývalo. Představa, že demokracie potřebují profesionální politiky, kteří vědí jak debatovat a dělat kompromisy, už není pravda. Nejprve přišel Silvio Berlusconi, temný prorok jednadvacátého století, a pak liberální iluze rozbil Donald Trump. Byli to miliardáři, kteří vědí, že většina lidí nepociťuje nenávist vůči "šéfům". Vzhledem k struktuře globálního kapitalismu většina z nich se se svým šéfem v životě nesetká. Plutokrati mohou zneužívat média k tomu., aby si vytvářeli obraz fantazijního šéfa, který "uzavírá dohody" a "dokáže věci realizovat". Berlusconi ovládal většinu italských médií. Trump byl prvním politikem, který porozuměl, jak schopný propagandista může využívat příležitosti pokleslé sebereklamy prostřednictvím Twitteru a realitní televize. A Bloomberg to se svou reklamní kampaní jistě také dokáže.Trump, Berlusconi, britská pravice a evropská ultrapravice také pochopili, že dělnické třídě a nižší střední vrstvě zdaleka není jasné, že šěf je jejich největším utlačitelem. Právníci, sociální pracovníci, personální oddělené, politicky korektní "elity", které jim káží, co si smějí myslet a co smějí dělat - to jsou terče jejich třídní nenávisti.Liberálové ovšem doufají, že si lidé konečně uvědomí, že Trump a jemu podobní populisté jsou podvodníci. Spojené státy jsou plutokracie.Trump kandidoval na prezidenta proti ní a jakmile se dostal do Bílého domu, začal pracovat pro ni. Přislíbil daňové škrty pro obyčejné Američany a skončil tím, že dal daňové úlevy ve výši 2 bilionů dolarů jen bohatým. Zaútočil na sociální podporu a na systém Medicare, poté co sliboval, že to neudělá. Získal moc na základě výkřiků, že "Wall Street nám vytvořila obrovské problémy. My je zdaníme" a pak naplnil svou vládu bankéři z Wall Street a zrušil omezení pro bankéře a finančnictví.Americká pravice je výjimečná. Prvotním zájmem Marine Le Penové ve Francii, Viktora Orbána v Maďarsku, AfD v Německu a do menší míry i brexitérského hnutí v Británii je rasa a imigrace. Prvotním zájmem americké Republikánské elity je zajistit, aby bohatí zůstali bohatí a dál bohatli. Aby se udrželi u moci, musejí vyvolávat rasové a kulturní rozhořčení svých voličů, jejichž život se nezlepšuje, a svázat konzervatismus s mentálně nestabilním sociopatem. Bohatí Republikáni přežívají tím, že vyvolávají nebezpečné šílenství, které by konzervativce z 20. století naprosto zděsilo.Člověk by si myslel, že Demokraté najdou někoho, kdo bude mít politickou schopnost rozbít tuto jejich vznětlivou koalici. Jak to vypadá, Bloomberg to neodkáže. Je mu 78 let, je to takové překvapení? Berniemu Sandersovi, hrdinovi levice, je také 78 let a už utrpěl infarkt. Člověk uvažuje, zda by ten chudák vůbec prezidentské období přežil.Mezítím Joeovi Bidenovi, pravicové naději včerejška, je 77 let. Demokraté vypadají daleko více jako domov důchodců pro přestárlé než jako politická strana. Pete Buttigieg je příliš nezkušený a pro křesťanskou Ameriku asi příliš homosexuální. Demokratům se moc nelíbí Elizabeth Warrenová. Zde je otázka, která dokazuje, jak se svět změnil: Jste si jisti, že nějaký z těchto profesních politiků Demokratické strany dokáže Trumpa ve svobodné debatě zlikvidovat?Anebo Trump zlikviduje je?Kompletní článek v angličtině ZDE