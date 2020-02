Žádná samba pro Bolsonara

24. 2. 2020 / Fabiano Golgo





"Hříšný" karneval: Největší mejdan na Zemi a nejznámější symbol Brazílie - Bolsonaro ho bojkotuje



Představte si německého kancléře, který by odsoudil Oktoberfest. Nebo polského premiéra, útočícího na Vánoce. Francouzského premiéra, který by nepil víno, nebo veganského argentinského prezidenta. Izraelský rabín pojídající vepřové by byl méně kontroverzní než brazilský prezident, který je proti nejznámějšímu symbolu Brazílie v zahraničí: proti karnevalu.







Neexistuje žádná oslava, která by byla více spojována s Brazílií než karneval. Avšak prezident Jair Bolsonaro si přeje, aby se mu Brazilci vyhýbali. Označil tento festival za mejdan hříchu a neřesti.



Je podivné, nikoliv však překvapující, že to řekl okamžítě poté, co "zavtipkoval" během improvizované tiskové konference že mladá reportérka, která o něm napsala kritický článek, ve skutečnosti chtěla, aby vstoupil do její "díry" - mínil tím její zadek!



Každý rok v únoru je svět fascinován záběry zářící krásy luxusních a tvůrčích kostýmů a nakažlivé hudby, která pochází z týden dlouhého brazilské slavnosti zvané Karneval.



Je to slavnost, která existuje už dlouhá staletí. Vznikla ve středověku jako poslední období svátku a oslav před duchovním přísností předvelikonočního půstu, obdobím kontemplace a příprav na Boží hod velikonoční. Tím, že dodržují 40 dnů půstu, křesťané napodobují Kristovu oběť na poušti. Během tohoto předvelikonočního období se lidé postí a neoslavují.



První karneval se v Riu konal v roce 1723. Tato slavnost byla pro katolické společnosti důležitým rituálem, a tak jej portugalští imigranti přenesli do své jihoamerické kolonie. Tou dobou se to nazývalo Entrudo a oslavovalo se původně jídlem, hudbou a potyčkami s vodou. Lidé na sebe bez varování mohli útočit kyblíky vody či bláta. Obětí těchto útoků byli i bohatí aristokraté. Během slavnosti Entrudo byli si všichni víceméně rovni. Během let se Entrudo proměnil v Karneval a potyčky s vodou byly nahrazeny obrovskými průvody, tancem a složitými kostýmy, s nimiž se chodilo na maškarní bály. Atmosféra svobody však byla zachována - společenská omezení se rušila.



Avšak karneval není jen významnou součástí kultury Brazílie, je to také důležitá událost pro brazilskou ekonomiku. Turistika a sektor služeb dostávají během karnevalu získy ve výši asi sedm miliard brazilských reaiů (1,6 miliardy amerických dolarů). Vzniká 25 000 dočasných zaměstnání.



Na karneval jezdí asi milion návštěvníků z ciziny denně se vypije 10 milionů litrů piva.



Nicméně prezident Bolsonaro, který je po čtvrté žena a má nejméně jednoho nemanželského syna, tvrdí, že karnevel vede k sexuálním perverzím a nechtěným těhotenstvím. Požádal Brazilce, aby festival bojkotovali a dívali se namísto toho na biblické filmy.













