Rakousko bude bránit osobám podezřívaným z nákazy koronavirem, v příchodu na jeho území

25. 2. 2020

Rakousko oznámilo, že nebude na své území vpouštět osoby podezřívané z nákazy koronavirem, poté, co byly přes víkend regiony v severní Itálii hermeticky uzavřeny v důsledku vypuknutí množství případů této nákazy.Rakouská vláda vydala varování před cestování do Lombardie a do Veneta.V neděli Rakousku zastavilo asi na čtyři hodiny železniční dopravu z Itálie, než byli dva cestující zkontrolováni na koronavirus. Vlak s asi 300 cestujícími byl zastaven na italské straně Brennerského průsmyku, než mu byla povolena další cesta, poté, co se nákaza u cestujících neprokázala.V úterý budou jednat ministři zdravotnictví z Rakouska, z Francie, Německa, Švýcarska, Slovinska a Chorvatska v Římě o tom, jak bojovat proti koronaviru. Italská vláda nechce, aby země zaváděly pohraniční kontroly, které by podle ní byly neefektivní.Ultrapravicový bývalý italský ministr vnitra Matteo Salvini se pokusil spojit epidemii koronaviru s migrací."Dovolovat migrantům z Afriky, kde je virus přítomen, přístup do Itálie, je neodpovědné," řekl Salvini. V Africe byl dosud zjištěn pouze jediný případ koronaviru.Evropská komise připravila balík 232 milionů euro na boj proti koronaviru. V pondělí uvedla, že zrušení volného cestování schengenskou zónou by připadlo v úvahu pouze, pokud by došlo k uvěřitelnému riziku a na základě vědeckých důkazů.Vlády v bezcelní schengenské oblasti mohou obnovit pohraniční kontroly, pokud existuje "vážná hrozba státní politice či interní bezpečnosti". Podle předpisů Evropské komise to musí zůstat výjimečným opatřením.Podrobnosti v angličtině ZDE