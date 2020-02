Mizející hadi a krize biodiverzity

19. 2. 2020

Nová studie by měla vyvolat poplach ohledně krize biodiverzity, neboli mizení divoce žijících organismů po celém světě.

Studie provedená vědci z Michigan State University a University of Maryland upozorňuje, že vymizení jednoho druhu může v ekosystému vyvolat lavinu a vyhubit mnoho dalších druhů. Když ztráta biodiverzity vyvolává kaskádový efekt v regionu, může eliminovat řadu druhů, o nichž nám chybějí údaje - zvířata, která unikala vědeckému studiu nebo nebyla dostatečně prozkoumána, abychom chápali, jak je nejlépe chránit.

"Některé z druhů, které jsou vzácné nebo špatně zjistitelné mohou mizet tak rychle, že se ani nedozvíme, že je ztrácíme," říká Elise Zipkinová, integrativní bioložka MSU a hlavní autorka studie. "Ve skutečnosti se tato studie méně týká hadů a více obecné ztráty biodiverzity a jejích důsledků."

Zmínění hadi žijí v chráněné oblasti nedaleko El Copé v Panamě. Nová studie dokumentuje, jak se společenství hadů zmenšilo poté, co invazivní plísňový patogen zahubil většinu žab v oblasti, primárního zdroje jeho potravy. Tým měl k dispozici údaje za sedm let před vymizením žab a šest let poté.

Ale i s touto rozsáhlou datovou základnou byly mnohé druhy zjištěny tak zřídka, že tradiční analýza byla nemožná. Z 36 druhů pozorovaných během studie jich 12 bylo zjištěno jen jednou a 5 druhů ve dvou případech.

Podrobnosti v angličtině: ZDE