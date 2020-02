OSN: V severozápadní Sýrii hrozí tak masivní masakr civilistů, jaký jsme dosud nikdy nezažili

20. 2. 2020

V táborech a v provizorních přístřešcích žije v té oblasti milion lidí, vyhnaných z domovů. Jestli se ostřelování a letecké údery přesunou jakkoliv blíže k této oblasti, budeme svědky krvavé lázně, budeme svědky takového masakru, jaký jsme během této války nikdy ještě nezažili. Předsedal jsem dnes dopoledne schůzi našich syrských humanitárních pracovníků. Muži i ženy na této schůzi plakali. Tlumočník začal plakat, když vysvětloval, co se v oblasti děje. Když to například srovnáte s krizi Rohingya v roce 2017, tam bylo 700 000 lidí, kteří se přesunuli v jedinou chvíli a celý svět zuřil nad tím, co se tam děje. To, co se děje tady, je v měřítku, jakého jsme nebyli svědky během devíti let celé syrské války.OSN varuje, že v severozápadní Sýrii bez mezinárodní intervence, která by zkrotila Asadův režim, hrozí naprosto bezprecedentní krvavá lázeň. Režimní síly podporované Ruskem provádějí invazi do Idlíbu a ostřelují oblasti, kde táboři syrští civilisté vyhnaní ze svých domovů. Humanitární koordinátor OSN pro Sýrii Mark Cutts varuje, že i podle brutálních měřítek této války je situace nyní zoufalá.Podrobnosti v angličtině ZDE