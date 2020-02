Stalinské poměry v Downing Street

19. 2. 2020

Vysoká míra frustrace v celé státní službě a u pracovníků v Downing Street vyšla najevo, když bývalí, Cummingsem vyhození poradci, navštívili vysokou státní úřednici Helen MacNamarovou a požadovali, aby začala hájit pracovní práva ministerských poradců.BuzzFeed News zjistily, že někteří poradci byli v důsledku stresu nuceni vyhledat psychology a jednají s vládním úřadem MacNamarové a jejím oddělením pro etiku a vhodné chování ohledně toho, jak s nimi jedná Downing Street. Vládní poradci houfně plánují ze státní služby odejít.Jeden zdroj informoval, že pracovníci britské státní služby jsou nyní nesmírně znepokojeni chováním na mimořádných schůzích poradců v Downing Street a že nepolitičtí pracovníci, kteří se těchto schůzí účastní, informují o svém znepokojení vysoké státní úředníky.Před nedávnou restrukturalizací vlády vyvolal Cummings protesty, když vládním poradcům řekl na schůzi, že "znovu se setkám příští týden jen s polovinou z vás".Bývalý vládní poradce sdělil BuzzFeed News: "Mimořádní poradci jsou jen specializovanou součástí britské státní služby. Jsou to pracovníci, kteří jsou zaměstnanci státu, nikoliv zaměstnanci Konzervativní strany. Mají právo pracovat v prostředí, kde jim není vyhrožováno a nejsou zastrašováni. Vedení britské státní služby musí zakročit, aby tyto principy byly respektovány."Poradci také žijí ve strachu, že přijdou o místo, a proto udávají emailem do Downing Street své vlastní ministry a kolegy, kteří hovořili s novináři, anebo dělají něco, co se považuje za neloajální.Jeden bývalý poradce, který si uvědomil, že se posílají do Downing Street pravidelná udání, konstatoval, že je to "něco jako to, co dělala sovětská tajná policie". "Doporučil bych ministrům, aby si dávali pozor na to, co říkají svým poradcům, protože se to doví Downing Street."Tento poradce také varoval, že poradci v současnosti nejsou schopni otevřeně hovořit se svými ministry ani s Downing Street, protože se tak obávají, že přijdou o zaměstnání, že jen opakují to, co si myslí, že Cummings chce slyšet."Ministři, kteří vznášejí i jen drobné otázky v Downing Street anebo říkají, že nesouhlasí třeba jen s jedním slovem v navrhovaném vládním tiskovém prohlášení, jsou považováni za zrádce. Lidé se bojí, že pokud řeknou něco nesprávného, budou vyhozeni z práce jako ministr financí Sajid Javid a jeho poradci."Poradci, o nichž bylo známo, že těsně spolupracují se svými ministry, byli minulý týden přesunuti na jiná ministerstva, protože se Downing Street obávala, že by byli loajální ministrovi a nikoliv Cummingsovi."Oni přesunuli poradce, o nichž usoudili, že jsou vůči ministrům příliš loajální, někam úplně jinam. Jiným poradcům sdělili: Mohli jsme vás klidně zlikvidovat, své místo si udržíte jen pod podmínkou, že nám budete svého ministra udávat."Ministři a jejich poradci jsou šokováni, že Johnson dovolil Downing Street, aby poskytovala médiím lživé informace, zatímco jim samotným bylo nařízeno, aby s novináři nehovořili.Podrobnosti v angličtině ZDE