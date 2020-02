20. 2. 2020

Muž pronikl ve čtvrtek odpoledne do mešity v londýnské čtvrti Regent's Park a pobodal tam jednoho věřícího. Oběť muž nad sedmdesát let, byla odvezena do nemocnice, její stav není znám.







Man storms London mosque and stabs worshipper in neck https://t.co/YLAks1WEbl — The Independent (@Independent) February 20, 2020