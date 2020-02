Jak Blesk záměrně vyvolává nenávist

18. 2. 2020 / Jan Čulík

Není divu, že tolik Čechů rasisticky nenávidí menšiny. Blesk nám poskytl učebnicovou ukázku vyvolávání nenávisti, svým titulkem "Nevěsta ISIS (20) v uprchlickém táboře žije v luxusu: Ve stanu má satelit, v nose diamant."







Jak se na to může podívat jakýkoliv čtenář a neuvědomit si, "Podívejme se, to je pěkně průhledný pokus přimět mě, abych nenáviděl lidi. Je to součást mediální školy typu: 'Tady máte, koho máte dnes nenávidět'," konstatuje Andrew Stroehlein z organizace Human Rights Watch.



V článku, opsaném z mediální žumpy Daily Mail (vlastněné v zahraničí, mimo Británii žijícím oligarchou, který ničí poměry v Británii lžemi svého tisku pro své podnikatelské zájmy, ačkoliv tam nežije) byla opominuta zásadní věc.











Je to čistě komunistická praxe. Československý komunistický režim před rokem 1989 dělal disidentům totéž. Než je deportoval na Západ, zbavil je československého občanství. Byli bez státní příslušnosti.





Pokud někdo spáchá nějaký trestný čin, měl by být postaven před soud, a pokud je shledán vinným, měl by být odsouzen. Nová praxe konzervativní vlády zbavovat pachatele trestných činů státního občanství je čistě komunistická.