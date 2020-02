O tom, jak Švýcaři zklamali Tomia!

18. 2. 2020 / Boris Cvek

Ach to Švýcarsko! Ta bašta víry našich xenofobních populistů v moc lidu! V moc referend. Ano, přímá demokracie. Přímou demokracií Švýcaři nedávno přijali bruselskou směrnici o zbraních, které chtěla česká politická avantgarda napříč stranami zabránit změnou české Ústavy. Jak by asi referendum o směrnici dopadlo u nás? Vsadil bych na mizivou účast. Lidem je to jedno, ale naši politici se mohli zbláznit. Asi kvůli svým pistolkám.





To svobodné Švýcarsko má města prolezlá levicí, tou moderní, na menšiny zaměřenou (Foldynu by tam nejspíše zavřeli do vězení). Lidé si ty levicové politiky zvolili, považte! V největším německy mluvícím městě ve Švýcarsku mají vládu v rukou socialisti a primátorkou je socialistická lesba.