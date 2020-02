Výsměch demokracii

19. 2. 2020

V CDU jsou lidé, kteří by rádi spolupracovali s [populistickou ultrapravicovou stranou] AfD. Možná tito lidé ještě nepochopili, co je AfD zač. Každopádně existuje velmi jednoduché řešení durynského problému, píše Christian Stöcker.

Nejnebezpečnější a nejhloupější věta o jednání s AfD ve východoněmeckých spolkových zemích pochází od Larse-Jörga Zimmera, místopředsedy parlamentní skupiny CDU v zemském parlamentu Saska-Anhaltska. "Nemohu jednoduše urazit 25 % voličů a říci: ´Ve skutečnosti s vašimi zástupci nemluvím o tom, co chcete, co říkáte, je mi to úplně jedno.´"

Abychom zachránili čest CDU v Sasku-Anhaltsku, musíme říci, že předseda tamní parlamentní skupiny CDU Siegfried Borgwardt se okamžitě distancoval: Jednalo se o Zimmerův "osobní názor, který neodpovídal rozhodnutí parlamentní skupiny". Zemský šéf CDU Holger Stahlknecht řekl: "To podkopává stranu, všechny nás to poškozuje." A Zimmerův kancelářský kolega v CDU poslanec Bundestagu Kees de Vries s hrůzou opustil kancelářskou komunitu.

Zimmer ale není sám. V Durynsku poslanec CDU Michael Heym krátce po říjnových volbách řekl: "Matematicky stačí spojenectví mezi AfD, CDU a FDP. Myslím, že by nemělo být předem vyloučeno." V létě roku 2019 Zimmer a druhý poslanec poslanecké sněmovny CDU Ulrich Thomas zveřejnili v zemském parlamentu v Magdeburku "memorandum", v němž se uvádí nejen to, že člověk musí přemýšlet o spolupráci s AfD, ale také: "Musí se znovu úspěšně sladit sociální s národním."

Lidem, kteří dávali v dějepise pozor, vyrazil na zádech studený pot.

Člen CDU jménem Christian Reinboth z Werningerode v oblasti Harz v té době řekl MDR: "To není žádný zvláštní případ. Znovu a znovu čtete něco podobného od příznivců CDU na Facebooku nebo na Twitteru.“

Existují dvě možnosti, jak vysvětlit Zimmerův, Heymův a Thomasův postoj v CDU. Jedním z nich je: Jsou to sami radikální pravicoví extrémisté a píšou něco jako "znovu sladit sociální s národním" (všimněte si toho "znovu"!). S plným vědomím chtějí stejně jako Björn Höcke z AfD hovořit o Hitlerových dobrých stránkách.

Nebo stále ještě nechápou, co AfD ve skutečnosti je a co chce.

Trolení v durynském parlamentu muselo otevřít i poslancům nejvíce tolerantním k pravici. Pro pořádek: AfD postavila svého vlastního falešného kandidáta, dvakrát ho zvolila a poté mu ve třetím hlasování odevzdala nula hlasů. A to jen aby se postavila za frakce CDU a FDP - s jejich aktivní podporou.

Poté, co tento plán s jednodenním zpožděním selhal, AfD změnila taktiku: Nyní měla alespoň podle svého vůdce Gaulanda hlasovat pro kandidáta strany Die Linke, bývalého premiéra Bodo Ramelowa. Cílem bylo zdiskreditovat jeho volbu i volbu Thomase Kemmericha (FDP).

Jinými slovy, AfD se nezajímá o utváření demokratických většin, nebo o to, kdo - na rozdíl od ní - nakonec vládne. AfD otevřeně zesměšňuje demokracii.

To není nic překvapivého, protože pro dosažení skutečných cílů AfD, zejména cílů východních vůdců Höcka, Urbana a Kalbitze, musí být demokracie nejprve zevnitř zničena a poté zrušena.

Pokud hrozí, že byste to zapomněli, musíte se pouze podívat na soudní nález, podle nějž lze Björna Höcka nazvat "fašistou". Cituje pasáže z Höckeho knihy a projevů. Pasáže jako například ty, které se týkají "blížící se smrti lidu způsobené výměnou obyvatelstva", obrácení "politiky paměti [ohledně 3. říše] o 180 stupňů", "katastrofické porážky roku 1945", nebo "částí lidu", které jsou "příliš slabé nebo bez vůle" a které budou "bohužel ztraceny" na cestě k etnicky homogenizovanému Německu.

AfD je strana zesměšňující demokracii a jedním z cílů jejích předáků je - z definice! - transformace Německa na rasově založený utlačitelský režim, v němž se provádějí etnické a ideologické čistky. Höcke tomu říká "remigrační projekt". A jde o skutečné čistky, s "uměřenou krutostí" (Höcke), nikoliv takový, který prosazují stále více doprava se obracející bloger Roland Tichy a další.

Jako zástupce skutečně demokratické strany "nemůžete" jen říci voličům z AfD "nemluvím s vašimi zástupci". Musíte to udělat. Možná musíte vysvětlit proč, ale tak to v demokracii chodí.

Mimochodem, CDU zjevně nemá problémy, když nechce mluvit se zástupci Die Linke, která má 16 zemských křesel v Sasku-Anhaltsku a 31 procent hlasů odevzdaných v Durynsku.

Pokud by Zimmer, Heym, Thomas a všichni ostatní chtěli hovořit s AfD, ale ne s Die Linke, nemá to nic společného s vůlí voličů: Tito zvolení politici demokratické strany vidí užší vztah mezi jejich postoji a těmi z AfD, kdo chtějí zničit demokracii, než mezi jejich postoji a postoji Die Linke.

Bodo Ramelow nyní vládl v Durynsku pouhé čtyři roky. Nepokusil se zrušit demokracii a založit socialistický, sjednocený stát. To je také velmi nepravděpodobné, vzhledem k nesmírně kritickému postoji, který má Ramelow - na rozdíl od tvrzení některých v CDU - vůči NDR. Jak je známo, Úřad pro ochranu ústavy Ramelowa pozoroval roky a jeho pokusy o podvracení zřejmě nebyly identifikovány. Durynské dilema CDU existuje velmi jednoduché řešení, které již dlouho navrhovala ministryně školství CDU ve Šlesvicku-Holštýnsku Karin Prienová: Při volbě předsedy vlády by CDU v Durynsku měla zrušit parlamentní omezení. Pak mohou poslanci CDU, kteří nechtějí spojit síly s antidemokraty, hlasovat za předsedu vlády Ramelowa, který je také velmi oblíbený u mnoha příznivců Unie, aniž by se strana musela vzdát svého oficiálního postoje ke straně Die Linke.

V durynském zemském parlamentu je pouze jedna strana, která musí být bezpodmínečně zakázána, a tou je AfD.

