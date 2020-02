Prodat Čínu Čechům jako sympatický režim se nepodařilo

17. 2. 2020 / Boris Cvek

Ono je to ovšem zajímavější: ti, kdo podporují bližší spolupráci s Tchaj-wanem, tomu tak chtějí navzdory čínské nevoli, naopak ti, kteří podporují vztahy s Čínou, chtějí, aby ty vztahy byly na ekonomické, nikoli politické bázi. To je, zdá se mi, naprostý krach těch, včetně prezidenta republiky, kdo chtěli u české veřejnosti legitimizovat čínský režim. Navzdory velkým penězům a vlivným lidem.

Podle exkluzivního průzkumu pro Český rozhlas je většina české společnosti (67%) pro hlubší spolupráci s Tchaj-wanem. Pro porovnání: u Číny je to jen 55%. To asi čínské představitele a proponenty pročínské politiky u nás příliš nepotěší.

Ne že by našim proponentům spolupráce s Čínou nějak moc záleželo na politickém obrazu Číny u nás, záleží na tom ale čínskému politickému vedení, které prakticky, ať tak či onak, ovládá velký byznys ve své zemi.

Prezident sice upozorňuje na to, že investice z Číny nejdou – a není se co divit po změně politiky pražského magistrátu nebo skandálu na Univerzitě Karlově –, a zlobí se na Čínu, nicméně stále to vypadá spíše jako zoufalý pokus, jak z Číny dostat nějaké peníze pro naši ekonomiku a obhájit svou intuici, že právě tímto směrem má jít naše ekonomická diplomacie. Žádnou kritiku čínského režimu na politické úrovni z Hradu samozřejmě neuslyšíme.

Pro pročínské podnikatele a lobbisty tak zůstává asi toto hlavní poučení: mluviti stříbro, mlčeti zlato. Prodat Čínu Čechům jako sympatický režim plný příležitostí se nepodařilo.

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/cesko-cina-vztahy-pruzkum-tchaj-wan-senat_2002170725_jak