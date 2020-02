Muslimové v Německu žádají o ochranu po zatčení ultrapravičáků plánujících násilné útoky proti mešitám

18. 2. 2020

Odposlouchávali tento měsíc schůzi organizace v Severním Porýní-Vestfálsku, v níž šéf organizace, třiapadesátiletý Werner S., nastínil konkrétní plány na utvoření "komand", která střelnými zbraněmi zaútočí na muslimy v malých komunitách po celé zemi.Dva muži byli zvoleni na nákup zbraní a členové měli finančně přispět do fondu 50 000 euro k financování celé operace.Němečtí prokurátoři hovořili o plánovaných útocích jako o "masakrech v mešitách", inspirovaných útoky na dvě mešity v novozélandském městě Christchurch na jaře 2019, kde atentátník usmrtil 51 lidí.Podle jednání mužů z této teroristické organizace, mělo být cílem útoků vyprovokovat muslimy k protiútokům a vyvolat tak v Německu občanskou válku. Čtyři ze zatčených mužů jsou obžalováni z terorismu a osm jako společníci. Jeden člen skupiny byl úředník na polici.Spiknutí vyšlo najevo, když se policii podařilo do teroristické organizace infiltrovat policejního agenta.Björn Grünewälder, mluvčí německého ministerstva vnitra, uvedl, že zatímco úřady pociťují ulehčení, že spiknutí bylo zmařeno, je znepokojen rychlostí, jíž se organizace utvořila. "Je šokující, co tu vyšlo na světlo a že tu existují buňky, které se zradikalizovaly za velmi krátkou dobu," dodal.Mluvčí Angely Merkelové Steffen Seibert zdůraznil, že vláda plně chrání náboženské organizace. "Je úkolem státu a přirozeně i této vlády chránit svobodné praktikování náboženství v této zemi, bez ohledu na to, jaké je to náboženství," zdůraznil. "Kdokoliv, kdo praktikuje v Německu náboženství v našem právním rámci, musí být schopen to činit bez nebezpečí," dodal Seibert.Policie provedla razie do domovů teroristů brzo ráno v pátek, vědoma si toho, že už možná získali zbraně.V červnu 2019 zavraždil ultrapravičák atentátem Waltera Lübckeho, místního konzervativního politika, který veřejně promluvil na obranu uprchlíků. V říjnu došlo k násilnému útoku na synagogu ve východoněmeckém městě Halle. Německé úřady se proti silně obávají hrozby ultrapravicových extremistických zločinů.Policie sleduje činnot 53 mužů a žen spojených s extremní pravicí, kteří jsou podle ní schopni násilných atentátů. V roce 2016 sledovala tjen 22 takových lidí.Der Spiegel informoval, že se teroristická organizace utvořila loni na podzim. Většinou se scházela na staré pile v Badensku-Virtenbersku, kde se hovořilo o zbraních a o tom jak se jich zmocnit. Werner S., který měl přezdívku Teutonico, se snažil naverbovat muže, kteří, jak říkal, "musejí být inteligentní, tvrdí, brutální a rychlí".Hovořil o vytvoření podzemní armády, modelované na takzvaných Freikorps - nepravidelných německých dobrovolnických armádních sborech, které existovaly od 18. století, ale nejmocnější byly začátkem dvacátého století, kdy bojovaly jménem německé vlády proti Sověty podporovaným německým komunistům za Výmarské republiky.Werner S měl zřejmě kontakty na ultrapravicovou stranu Alternative fuer Deutschland, protože jeho emailová adresa byla nalezena na kontaktním seznamu adres této strany.Podrobnosti v angličtině ZDE