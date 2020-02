9. února 2020 bylo poprvé v historii v Antarktidě 20 stupňů Celsia

Leden 2020 byl na světových územích a mořích nejteplejším lednem v historii. Průměrná teplota překročila veškeré teploty v záznamech udržovaných po dobu 141 let britskou Národní oceánskou a atmosferickou správou, National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).



Výjimečně teplý leden 2020 následoval po výjimečně teplém lednu 2019, který byl druhým nejteplejším lednem na územích planety Země od začátku udržování spolehlivých záznamů. Posledních pět let a poslední desetiletí jsou nejteplejší za posledních 150 let.









Podle NOAA byla průměrná globální teplota v lednu 2020 o 1,14 stupňů Celsia nad průměrem z 20. století. Zvlášť teplé počasí bylo v Rusku, ve Skandinávii a ve východní Kanadě, kde byly teploty o neuvěřitelných 5 stupňů Celsia vyšší než průměr. Švédské město Örebro zaznamenalo 10,3 stupňů Celsia, nejteplejší lednový den od roku 1858, a Boston zaznamenal svůj vůbec nejteplejší lednový den s teplotou 23 stupňů Celsia.



9. února 2020 zaznamenala Antarktida svůj nejteplejší rekord - 20 stupňů Celsia. O tři dny předtím to bylo 18,3 stupňů Celsia. Vědci charakterizují tyto teploty jako "neuvěřitelné" a "abnormální".



