Vaši rodiče musejí potvrdit vaši totožnost, sdělilo britské ministerstvo vnitra muži ve věku 101 let

13. 2. 2020





101 letému Italovi, který žije v Londýně od roku 1966, sdělilo britské ministerstvo vnitra, když zažádal o povolení k pobytu v Británii po brexitu, že jeho totožnost musejí potvrdit jeho rodiče.



Zřejmě šlo o počítačový problém. Ministerstvo vnitra usoudilo, že jde o jednoleté dítě.

Giovannimu Palmierovi sdělil počítačový systém, že pro vyřízení jeho žádosti o povolení k pobytu v Británii se musejí dostavit jeho matka a otec. Ukázalo se, že počítačový systém ministerstva vnitra interpretoval rok žadatelova narození jako 2019, nikoliv jako 1919.Ministerstvo přiznalo chybu a řešilo dále Palmierovu žádost telefonicky. Požádalo ho však o důkazy, že žije v Británii už pět let, přestože Palmiero žije v Británii 54 let a ministerstvo vnitra to má samo zjišťovat na základě plateb národního pojištění a daní během let.Palmiero přišel do Británie r. 1966 a "pracoval v restauraci na Piccadilly až do 94 let, v prodejně fish and chips, až do 11 večer." Je ženatý se svou dvaadevadesátiletou manželkou Lucií už 75 let a má čtyři děti, osm vnuků a 11 pravnuků.Jeho syn Assuntino řekl: "Je to ponižující, žijete tady tak dlouho a pak se najednou stane tohle. Nemám starost o něho, protože má nás, ale je to nefér vůči starým lidem." Systém byl schopen rozeznat pouze poslední dva roky letopočtu narození žadatele. "Lidé jeho věku by měli dostávat povolení k pobytu automaticky."Podrobnosti v angličtině ZDE