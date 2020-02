Boris Johnson omezil přístup fotografů do Downing Street

16. 2. 2020





Čtyři organizace zastupující novinářské fotografy obvinily Borise Johnsona, že jim zabraňuje v přístupu do Downing Street. Novináři si stěžují, že Johnson napodobuje Donalda Trumpa ve snaze omezit přístup médií a znemožnit médiím kontrolovat vládu.



Žádným nezávislým fotografům nebylo dovoleno fotografovat Johnsona, jak podepisuje dohodu o odchodu Británie z EU, ani okamžik, kdy 31. ledna Británie odešla z EU. Existují jediné fotografie, které pořídil nový oficíální fotograf Downing Street Andrew Parsons.



Stěžovaly si UK Picture Editors' Guild a News Media Association, nedostaly žádnou odpověď.Alan Sparrow, šéf UK Picture Editors' Guild upozorňuje, že je nepřijatelné, že jsou k dispozici z Johnsonových akcí či cest pouze oficiální fotografie z Downing Street, které prezentují Johnsona jen v nejlepším světle. "Je to tak trochu jako Severní Korea."Před několika dny odešli z Downing Street všichni novináři, když se úřad pokusil zabránit v přístupu na tiskovou konferenci části z nich, těm, kteří píší pro média kritická vůči Johnsonovi.Johnsonův premiérský úřad také systematicky média bojkotuje. Ministrům bylo nařízeno, aby neposkytovali rozhovory rannímu publicistickému pořadu rozhlasu BBC "Today", rannímu vysílání komerční televize ITV "Good Morning, Britain" a zpravodajské relaci Channel 4 News. Namísto toho Johnson publikuje vlastní propagandistická videa na Facebooku.News Media Association konstatovala, že je "hluboce znepokojena nedávnými rozhodnutími vylučovat novináře a fotografy z významných vládních akcí a tiskových konferencí v Downing Street." Mluvčí dodal: "Naléháme na Downing Street, aby s médii co nejdříve zahájila dialog s cílem vyřešit tento problém."Michelle Stanistreet, generální tajemnice National Union of Journalists, konstatovala: Boris zavedl novou éru nepřátelství vůči novinářům, kteří se snaží pohnat politiky a veřejné osobnosti k odpovědnosti. Malicherná manipulace, jejímž cíle je bránit přístupu těch novinářů, kteří se nelíbí jeho poradcům, je premiéra nedůstojná a musí přestat."Podrobnosti v angličtině ZDE