Český stát jako slouha Agrofertu

6. 2. 2020 / Boris Cvek

Samo o sobě to, že by dotace pro Agrofert měly jakkoli být ve prospěch České republiky, je pochybné. Dokonce skandální. Copak je cílem dotací, které proudí z veřejných peněz, aby nejbohatší firmy a lidi byli ještě bohatší? Je pro Českou republiku dobře, aby vůbec měla takový obrovský a nesmírně vlivný podnik, jako je Agrofert?

Na druhou stranu já se z oné žaloby na Evropskou komisi raduji. Konečně bude o tom, zda je náš pan premiér ve střetu zájmů, rozhodovat soud. A co je důležité: unijní soud, ne český soud. Lidé často tím, že chtějí hájit svoje zájmy, mohou sami sobě velmi ublížit.

To se může velmi snadno stát i panu premiérovi a Agrofertu. Kdyby soud definitivně rozhodl, že pan premiér je ve střetu zájmů, už s tím nikdo nepohne. A bude to mít dalekosáhlé právní následky. Andrejovi Babišovi by asi pak nezbylo nic jiného, než do premiérské funkce instalovat superministra Havlíčka a připravovat se na prezidentské volby.