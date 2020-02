Britští političtí novináři bojkotovali Johnsonovu tiskovou konferenci

3. 2. 2020

Britští političtí novináři v pondělí odpoledne hromadně opustili tiskovou konferenci Borise Johnsona v 10 Downing Street na protest proti pokusu Johnsonovy "vlády" zakázat na tiskovou konferenci ohledně Johnsonovy strategie vůči EU vstup novinářům z periodik, která jsou vůči němu kritická. Johnson se pokusil zakázat vstup na tiskovou konferenci novinářům z deníku The Mirror, Huffington Post, PoliticsHome, Independent a dalším.Reportéři, kteří byli na seznamu "povolených" novinářů, byli požádání, aby se postavili ve předsálí 10 Downing Street na jednu stranu koberce, zatímco zakázaní novináři byli bezpečnostními orgány přesunuti na druhou stranu.Když jeden z vysokých poradců Borise Johnsona Lee Cain oznámil zakázaným reportérům, že musejí z budovy odejít, ostatní novináři se sebrali a odešli také - dali najevo, že je nepřípustné, aby Downing Street rozhodovala o tom, kdo má mít právo informovat o činnosti vlády.Mezi těmi novináři, kteří se odmítli tiskové konference účastnit a odešli, byli hlavní reportérka televize BBC Laura Kuenssbergová, ekonomický komentátor komerční televize ITV Robert Peston a političtí reportéři z deníků Daily Mail, Telegraph, The Sun, Financial Times a Guardian.Na tiskové konferenci měli vystoupit státní úředníci, o nichž se předpokládá, že zastávají neutrální, nikoliv stranickopolitické postoje.Taktika Borise Johnsona napodobuje taktiku Donalda Trumpa v USA, který se pokoušel několikrát blokovat přístup některým novinářům. Je eskalací Johnsonova konfliktu s médii, který v poslední době sílí.Po zveřejnění této informace se pokusil vysoký činitel Downing Street skandál bagatelizovat lží, že se prý konala normální tisková konference a po ní se měla konat "menší, selektivní tisková konference pro specializované vysoce postavené novináře". "Skupina nepozvaných novinářů se tam chtěla dostat, ale bylo jim řečeno, že nemají přístup."Nešlo však o žádné specializované a nespecializované novináře. Všichni přítomní byli normální političtí reportéři.Podrobnosti v angličtině ZDE