Zuckerberg potvrdil, že Facebook bude dál publikovat lživé politické inzeráty

3. 2. 2020





Mark Zuckerberg, ředitel Facebooku, tvrdil, že Facebook bude "i nadále hájit zásadu svobody projevu", což, jak přiznal, "bude hodně lidí nasírat". Zdůraznil, že Facebook bude nyní "podporovat svobodu projevu, protože mají-li mu lidé důvěřovat, musejí vědět, jaký je váš postoj."



Odmítl eliminovat lživé politické inzeráty, protože by prý bylo příliš obtížné určovat, co je pravda a co je lež. Kupodivu státní regulační orgány reklamy v mnoha zemích světa tento problém nemají.





Facebook byl nedávno obviněn, že přijal Trumpův inzerát, který obsahoval falešné informace o jeho potenciálním volebním soupeři Joeovi Bidenovi, a inzerát od Elizabeth Warrenové, který záměrně obsahoval falešné informace - Warrenová chtěla zjistit, zda ho Facebook přijme.



Ve svém pátečním článku v New York Times varoval miliardář filantrop George Soros, že Zuckerberg a Facebook pomohou Trumpovi znovu vyhrát v listopadu 2020 volby, v důsledku vznikající "operace vzájemné neformální pomoci a dohody".



Soros napsal: "Jsem přesvědčen, že Trump a Zuckerberg si uvědomují, že jejich zájmy se navzájem podporují - Trump chce vyhrát volby, Zuckerberg chce vydělávat." Facebook podle Sorose sleduje jen jedinou zásadu: "maximalizovat zisky bez ohledu na důsledky".



Podrobnosti v angličtině



Facebook byl nedávno obviněn, že přijal Trumpův inzerát, který obsahoval falešné informace o jeho potenciálním volebním soupeři Joeovi Bidenovi, a inzerát od Elizabeth Warrenové, který záměrně obsahoval falešné informace - Warrenová chtěla zjistit, zda ho Facebook přijme.Ve svém pátečním článku vvaroval miliardář filantrop George Soros, že Zuckerberg a Facebook pomohou Trumpovi znovu vyhrát v listopadu 2020 volby, v důsledku vznikající "operace vzájemné neformální pomoci a dohody".Soros napsal: "Jsem přesvědčen, že Trump a Zuckerberg si uvědomují, že jejich zájmy se navzájem podporují - Trump chce vyhrát volby, Zuckerberg chce vydělávat." Facebook podle Sorose sleduje jen jedinou zásadu: "maximalizovat zisky bez ohledu na důsledky".Podrobnosti v angličtině ZDE

0