Johnson a jeho mafiáni už lžou, že je EU "zradila". Konstruují EU jako "nepřítele"

2. 2. 2020

We have only been out of the EU for 36 hours and already the “stab-in-the-back” conspiracy theories have started. It didn’t work out well for Weimar and it won’t work for UK #Dolchstosslegende ps there isn’t a deal to renege on https://t.co/1ta0NpfgGs — Lionel Barber (@lionelbarber) February 2, 2020

Downing Street briefings that the EU is “moving the goalposts” for a free trade agreement and is belatedly demanding that the UK should not be compelled to maintain standards on state aid, competition, workers rights and environment seems either flaky or deliberately designed... — Robert Peston (@Peston) February 2, 2020

Jsme mimo EU pouhých 36 hodin a už byly zahájeny konspirační teorie o tom, že EU "nám bodla dýku do zad". Tyto teorie nedopadly dobře pro Výmarskou republiku a nedopadne to dobře ani pro Spojené království. Neexistuje žádná dohoda, kterou by "EU porušila", jak lživě tvrdí Sunday Telegraph.Tvrzení Downing Street, že EU "mění podmínky" pro obbchodní dohodu s Británií a pozdní požadavek Londýna, aby Británie nebyla nucena dodržovat normy o státních dotacích, konkurenci, zaměstnaneckých právech a životním prostředí jsou buď nekompetentní, anebo záměrně účelově zaměřené k tomu vytvořit obraz Bruselu jako "podvodného nepřítele". Pokud se podíváte na přiložené směrnice Rady EU z března 2018 ohledně budoucího vztahu Británie a EU, a schválený rámec pro budoucí vztah, uzavřený v říjnu 2019 (též přiloženo) důležitost udržení stejných podmínek mezi Británií a EU je explicitní. Nejdůležitější formulace v obou dokumentech je důraz na "hospodářskou provázanost a zeměpisnou blízkost". EU vždycky tyhle věci říkala explicitně a tyto přirozené výhody pro Británii by znamenaly, že podmínky, uvalené například na Kanadu v její obchodní dohodě s EU nemohou být automaticky převzaty do britské dohody. Není tu vůbec žádná nová zpráva, kromě toho, že Boris Johnson zjevně chce zahájit tyto důležité rozhovory v atmosféře vzájemných antipatií. Jeden strategicky umístěný zdroj EU charakterizoval obvinění z Downing Street, že EU nyní náhle "neférově změnila své podmínky" za "naprostý nesmysl". Tentýž zdroj dodává, že nedělní tvrzení Dominica Raaba, že nebudou žádné celní kontroly mezi Británií a Severním Irskem, jako "otevřenou lež, což je lehce dokazatelné, pokud to někoho zajímá". Takže méně než 48 hodin po brexitu se nic nezměnilo. Downing Street chce i nadále charakterizovat nebo karikovat Brusel jako nedůvěryhodného nepřítele britských zájmů. Johnson si stále ještě myslí, že útočit na Brusel je nejlepší možný způsob jednání. Což nevyhnutelně znamená, že v evropských hlavních městech bude Británie považována za nejpodvodnějšího a nejzrádnějšího spojence.

Dominic Raab nařídil britským diplomatům, aby se už nedružili se svými evropskými kolegy a na diplomatických akcích neseděli v jejich blízkosti:

UK envoys ordered to spurn old EU allies https://t.co/c7gKqzUhTk — Pavel Telička (@Telicka) February 2, 2020