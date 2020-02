Senát při procesu s Trumpem nepředvolá svědky, rozzuření aktivisté se plánují republikánským senátorům před volbami pomstít

2. 2. 2020

Americký Republikány ovládaný Senát v pátek hlasoval, aby při "procesu" s Donaldem Trumpem nebyli připuštěni žádní svědci. Znamená to tedy, že Trump bude osvobozen. Rozzuřilo to řadové aktivisty, kteří plánují obrovský "projekt odplaty", jehož cílem je potrestat Republikány v listopadových volbách.



Klíčoví republikánští senátoři sice přiznali, že je Trump vinen zneužíváním moci a blokováním Kongresu, avšak postavili se proti veřejnému mínění a zablokovali svědky a dokumenty. Vyvolalo to hněv aktivistů z organizace The Indivisible Project, Nedělitelný projekt, která oznámila, že se před listopadovými volbami zaměří na devět republikánských senátorů, včetně šéfa většinového republikánského klubu poslanců v Senátu Mitch McConnella z Kentucky a Trumpova spojence Lindseyho Grahama z Jižní Karolíny.





Skupina Indivisible oznámila, že příští týden zaútočí na prvního z devíti senátorů zveřejněním celostránkového inzerátu v jedněch nejvýznamnějších novinách v jeho státě. V apelu na aktivisty konstatovala "hněv je dobrý na verbování. Haló. Štve vás taky, co se stalo s impeachmentem?"



Všechny předchozí procesy impeachmentu připustilu svědky a dokumenty. Nikoliv proces s Trumpem. To by mohlo republikánské senátory ve volbách ohrozit. Asi 63 procent voličů ve státech Arizona, Colorado, Maine a Severní Karolína pohlíží na rozhodnutí Senátu s nesouhlasem. Znamená to, že nejméně pět republikánských senátorů by mohlo být ohroženo.



Podobně jako po vyšetřování Roberta Muellera bude Trump lživě tvrdit, že byl "shledán stoprocentně nevinným". Demokraté varují, že Trump se pokusí znovu zorganizovat na svou volební podporu zásahy ze zahraničí.



David Axelrod, bývalý hlavní stratég pro Baracka Obamu konstatoval, že by přesto proces impeachmentu mohl pro Trumpa znamenat trvalé problémy. "Tento proces skončí rychle, jak Trump doufal. Jenže to nekončí dobře. Není pravda, že byl shledán nevinným, i někteří senátoři, kteří jsou proti jeho odstranění z funkce, přiznávají, že je vinen. A potlačení svědectví svědků, jako je John Bolton, vrhá neodstranitelný stín."



Podrobnosti v angličtině



Skupina Indivisible oznámila, že příští týden zaútočí na prvního z devíti senátorů zveřejněním celostránkového inzerátu v jedněch nejvýznamnějších novinách v jeho státě. V apelu na aktivisty konstatovala "hněv je dobrý na verbování. Haló. Štve vás taky, co se stalo s impeachmentem?"Všechny předchozí procesy impeachmentu připustilu svědky a dokumenty. Nikoliv proces s Trumpem. To by mohlo republikánské senátory ve volbách ohrozit. Asi 63 procent voličů ve státech Arizona, Colorado, Maine a Severní Karolína pohlíží na rozhodnutí Senátu s nesouhlasem. Znamená to, že nejméně pět republikánských senátorů by mohlo být ohroženo.Podobně jako po vyšetřování Roberta Muellera bude Trump lživě tvrdit, že byl "shledán stoprocentně nevinným". Demokraté varují, že Trump se pokusí znovu zorganizovat na svou volební podporu zásahy ze zahraničí.David Axelrod, bývalý hlavní stratég pro Baracka Obamu konstatoval, že by přesto proces impeachmentu mohl pro Trumpa znamenat trvalé problémy. "Tento proces skončí rychle, jak Trump doufal. Jenže to nekončí dobře. Není pravda, že byl shledán nevinným, i někteří senátoři, kteří jsou proti jeho odstranění z funkce, přiznávají, že je vinen. A potlačení svědectví svědků, jako je John Bolton, vrhá neodstranitelný stín."Podrobnosti v angličtině ZDE

0