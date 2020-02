Netuším, proč se v Británii na Twitteru dostal na vrchol hashtag #thick (#blbci]

NEDOVOLÍM, ABY MĚ OVLÁDALY NEZVOLENÉ ELITY!!

(Čte The Sun, prosazující brexit, vlastněný Rupertem Murdochem, jehož jmění je 11,2 miliard amerických dolarů.)



JÁ TAKY NE!!



(Čte Daily Mail, prosazující brexit, vlastněný vikomtem Rothemerem, jehož jmění je 1,3 miliardy amerických dolarů.)



ANI JÁ NE!!



(Čte Daily Express, prosazující brexit, vlastněný Richardem Desmondem, jehož jmění je 1,36 miliard amerických dolarů.)



