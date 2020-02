Brexitéři v Londýně: "Ať jde papež do prdele!"

1. 2. 2020

Chudák reportér irské veřejnoprávní televize RTÉ se snažil v pátek večer dělat reportáž z probrexitové demonstrace v Londýně, které se účastnili především ultrapravicoví chuligáni. Jak na to poukazují mnozí, brexit vedl v Anglii k legitimizaci dosud nepřijatelných ultrapravicových populistických postojů. (Je to hodně podobné s posedlostí mnoha Čechů údajným nebezpečím od muslimů a uprchlíků.)





Při pokusu o reportáž mu chuligáni vstupují do záběru a jeden křikne přímo do kamery "Fuck the Pope!" "Ať jde papež do prdele!" (Angličané stále vnímají Iry především jako katolíky.) Je to reakce na irský přízvuk reportéra.







Peter Geoghean, irský novinář pracující ve Skotsku: Prokrista. Reakce na irský přízvuk? "Ať jde papež do prdele." Krásné.







Brian Whelan: Pořád se snažím vysvětlovat Irům, že Angličané jsou většinou strašně milí výstředí, ale férově uvažující lidé.



No tak teď to úplně skončilo...





(Samozřejmě existuje i množství normálních Angličanů. Bohužel je v dnešních dnech není moc slyšet. JČ)