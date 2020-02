Borisi, ty jsi chtěl, aby při odchodu z EU zvonil Big Ben

1. 2. 2020

Hey @BorisJohnson and @Nigel_Farage, we just made Big Ben bong for you😉. Sound on. pic.twitter.com/6wnxYi9BOU — Led By Donkeys (@ByDonkeys) January 31, 2020

Tak jsme to zařídili:Hlasoval jsem pro setrvání v jednotném evropském trhu. Podporuju jednotný evropský trh. Chci, abychom mohli volně obchodovat s našimi evropskými přáteli a partnery.Dnes zahájil Boris Johnson kampaň s takzvaným Borisovým autobusem, který má na své straně tvrzení ["Posíláme do EU 350 milionů liber týdně, dejme to raději do našeho zdravotnictví!"] před nímž jako před nepravdivým oficiálně varoval, mimo jiné, Britský státní statistický úřad.Britská státní volební komise dnes konstatovala, že kampaň za brexit Vote leave odklonila téměř 700 000 liber.Sílí vědomí, že hlasování pro odchod z EU se stal brutálním povzbuzením pro legimizaci názorů ultrapravice.- Letáky na magnetech, posílané polským občanům, a sprosté nápisy na válečných památnících odrážejí naprostou nevědomost o historii a manipulaci veřejného mínění.Ano, po hlasování po brexit se to velmi zvýšilo. Asi o dvě třetiny až o tři čtvrtiny.Brexit nevyřeší žádné domácí problémy. Nikdy jsem nesliboval, že to bude obrovský úspěch. Jestliže bude brexit katastrofou, odstěhuju se do zahraničí. Budu žít někde jinde.Led by Donkeys (Vládnou nám oslové)