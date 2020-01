Paní obchodnice s chudobou

Glosa

30. 1. 2020 / Lukáš Kraus

Když zavřete hygienicky nevyhovující ubytovny a nebudete vykrmovat parazitickou mafii přisátou na bídě a nedostatku jiných příležitostí pro lidi ve vyloučených lokalitách, jedině dobře. Jen v jediném případě to dobře není, a to v případě návrhu Maláčové, která bez sociálních bytových kapacit a jiných alternativ a na ně alokovaných zdrojů chce tyto lidi fakticky jen vyhnat na ulici. Nic jiného nenabízí. Taková věc bez špetky snahy to řešit povede ke kriminalitě a přenesení idiocie paní Maláčové na střední třídu.

Jinak jak už jsem tu hodně dávno psal, Maláčová drze vstupuje do kompetencí MŠMT a orgánů sociálně-právní ochrany dětí se svým škromachovsko-zemanovským diletantismem. Jsem proto rád, že se MŠMT ostře proti návrhu Maláčové vymezuje. Je třeba už jen dořešit, kdo zaplatí ty proflákané a neomluvené hodiny paní Maláčové a jejích úředníků, kteří pracují na nesystémovém a krajně nevhodném návrhu zákona, který půjde rovnou do koše, a ještě mají tu drzost se tu potom hádat či budit slušné lidi ze spaní.