Rozhovor Britských listů 257. Česká republika je fungující, stabilní společnost

24. 1. 2020





Britský deník Guardian má jen v Británii 23 milionů čtenářů měsíčně a je považován za nedůvěryhodnější médium v zemi. Robert Tait, pražský reportér Guardianu je jedinečným komunikačním kanálem mezi Českou republikou a světem. Právě jeho prostřednictvím jeho článků se dostávají na globální světovou scénu klíčové informace o České republice. Robert Tait je renomovaným světovým novinářem se zkušenostmi z Washingtonu, z Jeruzaléma, z Teheránu, z Istanbulu a nyní i z Prahy. O jeho novinářské kariéře s ním v tomto Rozhovoru Britských listů hovoří Jan Čulík. Rozhovor se vysílá na Regionální televizi, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od pátku 24. ledna 2020.







In this regular weekly Britské listy Interview, Jan Čulík speaks to Robert Tait, the Prague-based reporter of the Guardian/Observer newspaper, ablout his extensive journalistic experience from Washington, Teheran, Istanbul and Prague. The interview was broadcast by the Czech cable TV station Regionalnitelevize.cz from Friday 24th January 2020.