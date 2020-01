Koronavirus: Britové při evakuaci rozdělují britsko-čínské rodiny

29. 1. 2020





Britská rodina, která uvízla v ohnisku nákazy koronavirem, čelí "své nejhorší noční můře": sdělily jí britské úřady, že matka a manželka Sindy Siddle nedostane povolení ke vstupu do evakuačního letadla z Číny, protože má čínský pas.



Siddle cestovala do čínské provincie Hubei se svým manželem Jeffem a devitíletou dcerou Jasmine na oslavy čínského nového roku s příbuznými v tamější vesnici Hongtu.

Britské ministerstvo zahraničí jí sdělilo, že vzhledem k tomu, že má čínský pas, nedostane povolení nastoupit do letadla, které má v nadcházejících dnech konečně evakuovat Brity z číny. Tato dvaačtyřicetiletá účetní pracovnice má trvalý pobyt v Británii od roku 2008."Točí se mi z toho hlava. Je to děsné," řekl Jeff Siddle, 54, vývojář v IT. "Je to nejhorší noční můra: Jak mohou dát rodinu do takovéhle situace? Nechat Sindy v Číně bude nejhorší věc, jaká se nám mohla stát. Jak má vysvětlit Jasmine, že maminka s námi nesmí jet?"Totéž se stalo Natalie Francis, 31, z Yorku. Té britské ministerstvo zahraničí sdělilo, že její tříletý syn, který má čínský pas, nebude smět se s ní vrátit do Británie evakuačním letadlem.Podrobnosti v angličtině ZDE