Sto hodin absencí a odebrat dávky

Glosa

16. 1. 2020 / Lukáš Kraus

Kdo bude mít neomluvenou hodinu ve škole, jelikož se rodiče rozvádějí a dítě je ve stresu, dostane pomoc od paní Maláčové ve formě toho, že dítě přijde nejen o "pastelkovné", ale i o střechu nad hlavou. Aby to bylo jo jisté, že to dítě půjde v dospělosti rovnou do kriminálu. Děkujeme paní Maláčová a posíláme vám klíčenku a barnevernet. Třeba se ale pletu. Přeci jen má paní Maláčová větší vhled do problematiky absencí z rodinných důvodů ze svého okolí.

Funkčnost návrhu paní Maláčové v odebírání dávek za absenci sta a více hodin bych tedy nejdříve prověřil v parlamentu a na výborech. Odebrat dávky a benefity chronickým flákačům z řad poslanců a senátorů přinese státní kase násobně více než vozit se po školácích ze základky a je třeba vyslat jasný signál vaší politické podtřídě paní Maláčová.





Rodičům záškoláků chce Maláčová vzít dávky na bydlení

