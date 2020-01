O mrtvých jen dobré, ale... Potrhlý a nebezpečný Roger Scruton

V článku "Nepříjemné pravdy o konzervatismu Rogera Scrutona" píše v týdeníku Observer Kenan Malik: Tento nedávno zemřelý filozof uměl prezentovat elegantní argument, ale jeho názory byly často odporné. Byl to totiž rasista: ve svém časopise Salisbury Review publikoval články o tom, jak neběloši "zničí anglickou civilizaci". John Casey v jeho časopise psal, že "komunity ze Západní Indie [v Británii] urážejí smysl toho, čím by měl být anglický život". "Jen repatriace imigrantů a jejich potomků může zabránit destrukci civilizovaného života v centrech velkých měst".



Rasismus byl jednou ze Scrutonových obsesí. Druhou byla nenávist vůči homosexuálům. "Obava o sociální pořádek," napsal Scruton, "nás vede k tomu, že vnímáme homosexualitu jak podstatnou hrozbu".



Ideální společnost není podle Scrutona založena na hodnotách, jako je svoboda nebo rovnost, ale na poslušnosti. "V dobré společnosti každý přijímá místo, které mu bylo určeno."



Podle Scrutona je každá společnost nutně založena na předsudcích, vylučování lidí, diskriminaci a nerovnosti. V důsledku imigrace "přišli lidé v Evropě o svou vlast".



Scrutonova verze "konzervatismu" se stala zdrojem fanatismu, píše profesor z King's College v Londýně Jonathan Portes: Jeho verze konzervatizmu byla založena na vylučování lidí. Argumentoval, že evropské země by měly při poskytování zaměstnání dávat výlučně přednost domácím evropským komunitám. Je přece normální, že "všechny soudržné společnosti jsou založeny na diskriminaci".



Scrutonovy výlevy o "muslimské hrozbě" předjímaly tutéž lživou ideologii, kterou dnes šíří Viktor Orbán a Scrutonův žák Douglas Murray šíří konspirační teorii o nahrazení křesťanského obyvatelstva v Evropě muslimy. Tato konspirační teorie byla inspirací pro masakr muslimů v novozélandském městě Christchurch. Murrayho knihu "Podivná smrt Evropy" chválí Viktor Orbán a další ultrapravičáci. Další Scrutonovi žáci tvrdí, že musíme dávat přednost vlastnímu "etnickému sebezájmu bělošské většiny" a explicitně zavést do vládní politiky rasové a náboženské preference vůči bělochům a křesťanství.



Minulý měsíc Scrutonův žák a donedávna "poradce Borise Johnsona pro sociální spravedlnost" v Downing Street, Tim Montgomerie, chválil to, že Maďarskou zkoumá "limity liberalismu" a Británie by měla po brexitu s Maďarskem silně spolupracovat.



Samozřejmě, mnozí v ČR se natolik posunuli k rasismu a k nesnášenlivosti, že možná budou za tyto názory Scrutona obdivovat. Nevím, zda i za jeho názory o kouření a o sexu.



Jonathan Portes dodává, že Roger Scruton přednášel v rasistické organizaci Traditional Britain, která usilovala o deportaci a protestovala, že si "princ Harry bere mulatku!" Když to Traditional Britain zveřejnila na Twitteru, tři mluvčí zrušili svou přednášku, nikoliv však Roger Scruton.



