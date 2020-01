Progresivisté versus korporátní média

20. 1. 2020 / Daniel Veselý

Bernie Sanders si vyrobil mocné nepřátele v mediálním světě již dříve, když ostře kritizoval pracovní a mzdové podmínky v Amazonu multimiliardáře Jeffa Bezose, který zároveň vlastní vlivný list Washington Post. Sanders si také nebral servítky, když Amazon kritizoval za neplacení žádných daní, přestože tato korporace vydělávala horentní sumy.

Vermontský senátor je jediným skutečným progresivním uchazečem o křeslo v Oválné pracovně za Demokratickou stranu. Sanders se obdobně jako Jeremy Corbyn stal v očích mocných veřejným nepřítelem, jehož je třeba neprodleně zdiskreditovat. Tak se z dlouholetého bojovníka proti rasismu kvůli dehonestační mediální kampani stal z Jeremyho Corbyna ochránce antisemitů v Labouristické straně a implicitně sám antisemita.

V nedávném sporu mezi Sandersem a Elizabeth Warrenovou, kdy měl senátor o Warrenové údajně prohlásit, že se žena nemůže stát prezidentkou USA, se televize CNN nepokrytě postavila na stranu údajně progresivní senátorky a obvinění jejího tábora brala jako nesporný fakt. Přestože Sanders už před třiceti lety uvedl, že žena by se prezidentkou Spojených států stát mohla, a před třemi lety během prezidentské kampaně silně lobboval za Hillary Clintonovou. Senátor dokonce povzbuzoval samotnou Warrenovou, aby se o křeslo v Oválné pracovně ucházela. Podle zjištění listu Washington Post Sanders neřekl nic o tom, že by se žena nemohla stát prezidentkou, ale že by Donald Trump vůči demokratické kandidátce použil neférové taktiky. Proč tedy Elizabeth Warrenová tvrdohlavě trvá na svém a neřekne, jak to ve skutečnosti bylo?

Mezi dosavadními spojenci, v rámci tzv. progresivního tábora, těsně před primárkami vypukl banální svár, jako by mezi ně někdo hodil vidle, což oslabilo pozici progresivistů ve prospěch Joe Bidena. S tímto hodnocením souhlasím. Mám však jednu výtku. Nemyslím si, že Elizabeth Warrenová je progresivní kandidátkou, spíše naopak.

Zatímco moderátoři ostatní kandidáty včetně toporného Bidena šetřili, Sanders čelil otázkám typu „Jak byste své plány realizoval, aniž byste přivedl zemi ke krachu“? Když Sanders objasnil, že náklady na všeobecné zdravotní pojištění - Medicare for All - budou podstatně nižší, než je tomu dnes, položila moderátorka Abby Phillipová tuto otázku Joe Bidenovi: „Pane viceprezidente, dluží senátor Sanders voličům objasnění nákladů na svou reformu zdravotnictví?“ Moderátor Wolf Blitzer pak implicitně položil rovnítko mezi Bernieho Sanderse a íránského ajatolláha, když zdůraznil, že oba volají po stažení amerických vojsk z Iráku. Rťutovitý senátor si dozajista oko u vedení CNN neudělal, když krátce před debatou podpořil bývalé odborové zaměstnance CNN, kteří vysoudili celkem 76 milionů dolarů, protože vedení televize porušilo federální zákon.

Není divu, že korporátní elity včetně velkých sdělovacích prostředků panikaří, když demokratický socialista Sanders v posledních průzkumech veřejného mínění šlape favoritovi „centristických“ demokratů Joe Bidenovi na paty. Šanci na porážku Donalda Trumpa má jak Biden, tak Sanders, jak ilustruje aktuální průzkum veřejného mínění. S tím souhlasím jen napůl. Nedovedu si totiž představit, jak by nemastný neslaný činitel Obamovy administrativy mohl uspět proti prohnanému a lstivému klaunovi. Žel k tomu patrně dojde, protože Sanders tu šanci patrně nedostane.