Nepříčetnost v České republice

21. 1. 2020 / Boris Cvek

Nikdy bych nevěřil, že mezi lidmi, kteří ještě zůstali čtenáři Britských listů (většina jich odešla k Parlamentním listům) a dokonce si zaplatili předplatné mohou být takoví hlupáci, jak se ukazuje v diskuzích pod články.







Jeden zastánce "konzervativních hodnot", který ještě před pár lety psal celkem rozumné články, se zbláznil kvůli "muslimskému nebezpečí", věří v "no-go zóny" a před pár dny pod článek o Rogeru Scrutonovi napsal, že je lépe myslet jako člověk, který se podbíz í tabákovým firmám, aby od nich měl obrovské peníze, než nemyslet vůbec.







Dnes zase čtu o tom, že IQ mezi obyvateli různých zemí se liší - a že kromě toho může být ještě problém v kultuře.







Co jiného je IQ než kulturní konstrukt?







Jak někdo příčetný může byť jen vteřinu tahat do problematicky uprchlictví IQ? Máme problém s integrací Čechů s nízkým IQ? Ona v Česku celkem rozšířená posedlost nějakou biologickou nebo sociální nebo jakoukoli signifikancí vysokého nebo nízkého IQ mne vždy fascinuje.







Většinou je k vidění ovšem u rasistů, kteří se považují za a dokonce i mohou být inteligentní. To, že jste inteligentní, vás nijak nechrání před tím, abyste zastávali úplné nesmysly. Inteligentní a vzdělaný jsou dvě různé věci. Kupodivu mnoho inteligentních lidí tohle nechápe. A ještě jiná věc je to, když je člověk slušný.





Pozn. JČ: Zavedli jsme placená fóra Britských listů proto, že kolega Bohumil Kartous argumentoval, že kdo si je přece zaplatí, nebude psát nesmysly. No, bohužel se mýlil. Je to vážný problém, společný problému sociálních sítí, protože se šíří naprosté nevěcné pitomosti - je pozoruhodné, s jakým nadšením se tolik lidí v ČR oddává nesmyslům a konspiračním teoriím. Politolog Václav Žák kdysi spekuloval, zda to má něco společného s českou romantickou barokní tradicí. Avšak on to nebude jen český fenomén: stejnou zabedněnost najdete mezi skalními nadšenými stoupenci brexitu v Anglii a v ultrapravici po celé Evropě. Ovšem problém je, že rasismus je v České republice nesmírně zakořeněným jevem, daleko silnějším než v západních zemích.







Těmto lidem je asi zbytečné opakovat, že genetická provázanost lidí v Evropě, na Blízkém východě a v Africe je tak silná, že se Afričan od Čecha geneticky vůbec neliší. Představa, že lidé z jiných kultur jsou hloupější, je naprostý nesmysl. Stejně jako opakované hlouposti o no-go zónách v západní Evropě či nesmysly o muslimském teroristickém nebezpečí. Normální média správně hodnotí teroristické atentátníky jako potrhlé šílence, nemá to nic společného s žádným náboženstvím.







Já pořád jen doufám, že tyto šílené "názory" jsou v ČR okrajové, ale bohužel asi ne. Vinu na tom nesou domácí sdělovací prostředky i samozřejmě škola, která nepěstuje věcné, kritické myšlení.







Problémem je, že tyto postoje působí zcela nevinným lidem problémy a jsou pro ně nebezpečné. Jak obtížné je v ČR žít pro Romy. Jak k tomu přijdou muslimské děti, když musely před posledními volbami jezdit v ČR do školy tramvajemi s protizákonnými Okamurovými nenávistnými předvolebními plakáty? Není to správné.