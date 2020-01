Česko šokujícím způsobem zanedbává cyklistickou dopravu

26. 1. 2020 / František Řezáč





To jistě zvyšuje populartitu premiéra. Ovšem v Holandsku to není neobvyklé. Tato země bývá dávána za vzor cyklistické dopravy i v Německu. O daších schopnostech vedoucích činitelů to neříká nic. A ty jsou důležitější.