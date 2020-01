George Soros se rozhodl věnovat miliardu dolarů univerzitám ve snaze zastavit propad světa do autoritářství a diktatury

24. 1. 2020



Zaútočil v Davosu na Trumpa jako na "absolutního narcistu"



Filantrop a bývalý finančník George Soros oznámil v Davosu, že věnuje miliardu dolarů nové globální síti univerzit, jejichž cílem bude podporovat liberální myšlenky a jeho vizi otevřené společnosti.



Označil to za "nejdůležitější a nejtrvalejší projekt mého života" a zdůraznil, že je důležité financovat instituce, které budou bránit propadu zemí do sílícího autoritářství v USA, v Rusku a v Číně. Také znovu zaútočil na Donalda Trumpa a označil ho za "absolutního narcistu".

Soros promluvil na Světovém hospodářském fóru v Davosu a oznámil, že jeho Síť otevřených univerzit bude vycházet z jeho projektu Středoevropské univerzity, kterou založil před třiceti lety po pádu komunismu.Ta byla nedávno vyhnána z Budapešti do Vídně poté, co ultrapravicový maďarský předák Viktor Orbán univerzitě odebral právo vydávat americké diplomy.Soros zdůraznil, že Středoevropská univerzita nebyla dostatečně silná na to, aby se stala vzdělávací institucí, jakou svět potřebuje. "To vyžaduje novou globální vzdělávací síť."Chce využít svých zkušeností se Středoevropskou univerzitou a zahájit ambiciozní projekt, který by "vytvořil novou a inovativní školskou síť, jakou svět skutečně potřebuje".Soros řekl: "OSUN (Univerzitní síť Otevřené společnosti) bude jedinečná. Nabídne mezinárodní platformu pro výuku a výzkum. V první etapě se těsně spojí s existující sítí. V druhé etapě otevřeme tuto síť ostatním institucím, které se chtějí připojit a budou to chtít udělat a budou pro to mít kvalifikaci. Budeme potřebovat partnerské instituce a stoupence z celého světa."Soros dodal, že i když je politická situace hodně deprimující, bylo by chybou propadnout zoufalství. Zaútočil na Trumpa, o němž řekl, že je to podvodník a absolutní narcista, který chce, aby se svět točil jen kolem něho. Řekl: "Když byla realizována fantastická představa, že se stane prezidentem, jeho narcismus propadl patologickému rozměru. Překročil hranice, jimiž je prezidentský úřad omezován ústavou, a proto je proti němu veden proces impeachmentu."Podrobnosti v angličtině ZDE