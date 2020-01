Víko od rakve

23. 1. 2020 / Beno Trávníček

Nový rok je dobrým okamžikem, aby člověk přemýšlel o cestě mezi minulostí a budoucností, zejména když je ve věku, kdy se mu lehce může stát, že se ráno probudí a ve výhledu do okolí mu bude bránit víko od rakve...Kdysi mne ven - do přírody – přivedl Woodcraft a kamarádství s těmi trampíky, kteří si klidně ve vedru obují tenisky, v lijáku vytáhnou otřískaný deštník a dají řeč se sympatickými šusťáky (turisty), pokud je proč. Nic jim tedy nebrání naplno, řekněme setonovským pohledem vnímat krásy přírody, ale nemají v hlavě kanady srovnané povinně do řady a přes to nejede vlak. Samozřejmě nic proti kanadám – do marastu špičkové boty. A alkohol? Možná na oslavě. Když začnete od teenagerských dob svět skenovat těmahle očima, celkem logicky se brzy stanete vyvrhelem většinové společnosti. A je fuk, čím se živíte. Pokud máte kliku a pracujete třeba v oblasti životního prostředí nebo máte doma ranč, jste pro okolí menší ufo než by tomu bylo jinde, ale pořád jste mimozemšťan. Pokud si tenhle pohled na svět udržíte i v hluboké dospělosti, smiřte se s tím, že budete (podle míry svojí agresivity) buď za neškodného blázna, nebo za nebezpečného propagandistu.

Koukám-li tedy zpět ke kořenům, vidím tam "Knihu lesní moudrosti" a Woodcraft s nápisem "Zelená země" na levém rameně košile a bandu lidí, která chtěla být aspoň občas – venku – spolu – v pohodě – bez formalit. Později a stále ještě za totáče bylo na té košili vyšito i B. S. P., což nebyla soudruhy oblíbená brigáda socialistické práce, ale Bratrstvo svobodných poutníků. Ten nápad měl kámoš, když jsme zakoupili krásnou novou červenou kroniku k zaznamenávání dějin se zlatým nápisem BSP, protože jiné neměli. Ten krásný křídový papír! Takže vlastně tímto zdravím do Orliček na Rychnovsko, do Varů i se svým Zvolenským předměstím, Slunce seno od Strakonic přes Volyni až k hůrce Jedlovce, Hrošinec v českých Tatrách, dobře utajenou osadu pod Zelenou horou, všechny co se točili kolem Koukolky u Berouna, trampíky z Brd co vůbec nejsou Brdy, ale Hřebeny ale hlavně Golčův Jeníkov - ten za všechno může:-) Na koho jsem tu nevzpomněl, toho vzpomenu komorně, až bude světlejší chvilka. A co na to E. T. Seton (Černý vlk) někdy kolem roku 1900? "... Až odhalíš vlastnosti některého stromu, smlouvu mezi včelou a květem, podstatu některého tajemství, až poznáš, jak pozoruhodný je močál a jak milý je i malý rybníček, musíš si to nějak zaznamenat a sdělit to některému jinému poctivému hledači, aby se ryzí zlato neproměnilo v tvých rukou v bezcenné kamení; neboť ti, kdo získali moc (pozn. - mocí zde myslí schopnost hledat a nalézat), musí nést i odpovědnost..."

