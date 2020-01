Západoafričtí lídři "varují", že by bylo "omylem" omezovat americkou vojenskou přítomnost

22. 1. 2020

Západoafričtí lídři nejsou spokojeni s možností, že by američtí vojáci odešli z regionu, informuje Diana Stancy Correllová.

AFRICOM uvádí, že v Africe se nachází přibližně 6 000 příslušníků personálu ministerstva obrany, ale tyto počty se mohou snižovat po revizi, kterou Pentagon provádí s cílem přezkoumat přítomnost amerických vojsk v mnoha operačních oblastech.

"Pokud jeden z aktérů opustí řetěz, oslabí to celou skupinu," prohlásil tožský prezident Faure Gnassingbé podle listu Washington Post.

Gnassingbé varoval, že militanti z Iráku a Sýrie pronikají do Afriky přes Libyi a předpověděl, že mohou získat moc na africkém kontinentě.

Senegalský prezident Macky Sall také charakterizoval možnou redukci amerických sil jako chybu a uvedl, že "místo abyste přišli na pomoc, chcete odstranit malou pomoc, která tu je".

"Byl by to omyl a bylo by to Afričany velmi špatně pochopeno," řekl Sall, který zdůraznil, že k eliminaci terorismu je třeba pomoci z USA, Evropy a afrických států.

Teroristická aktivita v regionu Sahelu v nedávné době dramaticky vzrostla. Podle zvláštního vyslance OSN a šéfa kanceláře OSN pro Západní Afriku a Sahel Muhammada ibn Abbáse v roce 2019 bylo v Burkině Faso, Mali a Nigeru hlášeno 4 000 úmrtí spojených s terorismem. To je pětkrát více než v roce 2016.

Kromě toho varoval, že "geografické soustředění teroristických útoků se posunulo na východ z Mali do Burkiny Faso a stále více ohrožuje západoafrické pobřežní státy".

Mluvčí AFRICOMu plukovník Chris Karns řekl, že zanedbání bezpečnostních záležitostí v Západní Africe by mohlo přimět násilné extrémistické organizace, aby využily region jako bezpečnou základnu pro své operace.

