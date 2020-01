Proč si myslím, že EET je krok správným směrem

24. 1. 2020 / Ema Rousová

Podobně pobírali minimální mzdu s neoficiálním doplatkem v hotovosti v některých restauracích kuchaři, číšníci a další zaměstnanci a také prodavači v některých obchodech. Odkud se ale braly tyto peníze mimo oficiální účetnictví?

Pro pochopení situace je třeba si říci něco o DPH a jaké v tomto směru platí zákony. Plátce daně z přidané hodnoty odvádí finančnímu úřadu rozdíl mezi DPH, kterou vyúčtoval svým zákazníkům, a DPH, kterou sám zaplatil ve svých nákladech. V případě, že DPH z nákladů je vyšší než DPH z prodeje, finanční úřad plátci rozdíl vrátí. Plátcem DPH se stane zejména ten, kdo překročí obrat 1 milion Kč za předchozích 12 kalendářních měsíců, ale také je možné se k placení DPH dobrovolně přihlásit.

Jestliže začnete podnikat například v IT, bude nejspíš ve vašem zájmu se k plátcovství DPH přihlásit, zejména když vašimi zákazníky budou plátci DPH, aby si mohli vámi fakturované DPH odečíst. Vám se pak také vyplatí nakupovat u plátců DPH. Ať už budete plátci DPH nebo ne, budete zapisovat příjmy i výdaje v hotovosti do účetní knihy.

Teď si ale představme obchod, kam stále přicházejí zákazníci a něco nakupují. Není možné zapisovat do účetní knihy průběžně každý příjem. Před zavedením EET stačilo, aby neplátci DPH evidovali pouze souhrnné denní příjmy v hotovosti.

Kdo ale zkontroluje, že zaznamenaný denní příjem odpovídá skutečnosti? V systému, kde není možná účinná kontrola, je možné ledacos. Je možné zaznamenat jenom část denního příjmu a zbytek hotovosti použít na jiné účely. Je možné ovlivnit celkový evidovaný příjem tak, aby obrat za předchozích 12 měsíců nikdy nedosáhl jednoho milionu Kč, takže se z podnikatele nikdy nestane plátce DPH a trvale je možné krátit evidované příjmy. V takovém případě je nutné platit zaměstnancům nízkou mzdu a zbytek dávat „na ruku“.

Až zavedením EET se podařilo tuto praxi ukončit.

A ještě pár slov k účtenkám: Účtenky slouží spotřebiteli ke kontrole provedené peněžní transakce, a přispívají tak k transparentnosti obchodních vztahů. Jejich vydávání je v zájmu spotřebitele. V takovém Švýcarsku je naprostou samozřejmostí, že zákazník dostane doklad ke každé koupi nebo službě. Účtenky nejsou ani pravicové ani levicové, u nás ale mají tu smůlu, že se staly součástí politického boje.

Nechci ale tímto článkem vzbudit dojem, že co podnikatel, to nepoctivý člověk. Většina podnikatelů se chová pragmaticky a pouze využívají děr v zákonech. Určitě ale existují i poctivci, kteří mají skutečný obrat do 1 milionu Kč a nikoho by neošidili, ani stát na daních. Dokonce i v období reálného socialismu, v době, kdy zelináři hodili sáček se zbožím na váhu a podle stupně otrlosti „zaokrouhlili“ výslednou cenu až o pár korun nahoru, jsem v Praze poblíž Hlavního nádraží narazila na poctivého člověka. Prodával venku ovoce, měl pěkné třešně a tvořila se u něj fronta. Ten pán vypočítal cenu každému přesně na desetník. Vracení peněz trvalo o něco déle a někteří zákazníci byli netrpěliví a ptali se ho, proč to dělá. „Nechci přijít do pekla“ zněla odpověď. Pro takové lidi EET narovnává pokřivené konkurenční prostředí a je pro ně také přínosem.