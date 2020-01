"Vyhlášení války". Konflikt v Polsku ohledně nezávislosti soudnictví eskaluje

25. 1. 2020

Poslanci schválili zákon, který Nejvyšší soud označil za protizákonný





Špatná zpráva: Evropská unie není schopna razantně zakročit v postkomunistických zemích proti likvidaci demokracie a právního pořádku. Bude to znamenat konec EU?



Konfrontace mezi polskou vládou a vysokými soudci v Polsku dramaticky eskalovala. V Bruselu to vyvolalo úzkostnou reakci poté, co polský Nejvyšší soud a parlament vydaly protikladná rozhodnutí ohledně legálnosti "reforem" soudnictví.Vládní strana Právo a spravedlnost se snaží získat přímou kontrolu nad polským soudnictvím. Protikladná rozhodnutí Nejvyššího soudu a parlamentu uvrhla právní pořádek v Polsku do chaosu. Soudcům totiž nyní hrozí trestní stíhání, pokud budou jednat podle rozhodnutí vlastního Nejvyššího soudu.