Waterboarding zadržených "byl tak strašlivý, že se i představitelé CIA rozplakali"

24. 1. 2020

Architekt výslechového programu CIA po 11. září 2001 James Mitchell ve středu prohlásil, že technika zvaná waterboarding byla tak strašlivá, že lidé, včetně představitelů CIA, plakali, když se stali jejími svědky, napsal Terry McDermott.

Mitchell svědčil v rámci předběžného slyšení k případu Chalída Šajka Muhammada, který se přiznal k naplánování útoků z 11. září. Muhammadovi a čtyřem dalším obviněným je připisována vina na takřka 3 000 vraždách.

Mitchell a další psycholog, John "Bruce" Jessen, navrhli to, čemu CIA říkala "zesílené výslechové techniky", dohlíželi na tento program a často se ho účastnili. Waterboarding simulující topení patřil mezi ně.

Vězeň byl při waterboardingu přivázán k prknu umístěném na upraveném nemocničním vozíku postaveném tak, že se hlava nacházela blízko země. V době úřadování administrativy prezidenta Bushe ministerstvo spravedlnosti schválilo instrukce pro využití této metody.

Zatímco strážci zvedli vozík, Jessen nalíval vodu na látku, kterou Mitchell držel kolem úst a nosu vězně. Proud vody mohl téci až 20 sekund, pak byl přerušen, pak dalších 20 sekund, následně 40 sekund. Vězeň podléhal dojmu, že se topí. Typicky dostával spasmatické křeče, vyplivoval vodu a hleny, někdy zvracel a padal na vozík, pokud dostal záchvat. Tato praktika je takřka univerzálně odsuzována coby mučení.

Mitchell použil tuto techniku proti přinejmenším třem mužům, včetně Muhammada. Tento týden svědčil, že by to udělal znova, pokud by věřil, že musí, ale také řekl, že výsledky mu byly odporné.

První člověk vystavený této metodě "výslechu" byl Abú Zubajda, funkcionář al-Kájdy a první takzvaný zadržený s vysokou hodnotou po 11. září. Waterboardingem prošel 83 x v srpnu 2002, uvádí se v šetření senátního zpravodajského výboru.

Poté co Zubajda začal s vyšetřovateli v tajné věznici v Thajsku v roce 2002 spolupracovat, Mitchell a Jessen se snažili zastavit používání waterboardingu. Důstojníci CIA ve štábu CIA v Langley je poté obvinili, že jim povolili nervy.

Podrobnosti v angličtině: ZDE