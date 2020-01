V Budějovicích nad stavem vzdělávání v ČR

25. 1. 2020 / Bohumil Kartous

Včera v Českých Budějovicích nad No Future a stavem vzdělávání v ČR. Spousta zajímavých lidí si v kavárně Široko lámala hlavu nad tím, proč je česká společnost většinově tak nehnutelná ve své zatvrzelé spokojenosti se stavem vzdělávání. Není skutečně moc pravděpodobné, že by se na Letné sešly statisíce lidí kvůli tomu, že si pod vedením předchozích i současné politické reprezentace doslova betonujeme budoucnost (viz ten canc zvaný Národní investiční plán). Pokud na něco věřím, pak dobře promyšlená změna shora, pričemž podmínkou nutnou, nikoliv dostačující, je významná změna politického podnebí. Ano, i to je samo o sobě na hraně pravděpodobnosti, alespoň z krátkodobého hlediska, jenže furt ještě za jistých okolností představitelné. Nicméně! Sešli se lidé, jako Monika Vacková, Pavel Klíma nebo Peter Chvojka a třeba se i v Jihočeském kraji začne dít něco víc. Moc děkuji Angelika Sbouli, Kateřina Hůlková a Salimu Muradovi, stejně jako Klára Plešingrová ze spolku Otevřeno za účast v diskusi a pomoc s organizací. A tímto upozorňuju, že 15. 4. proběhne i v Českých Budějovicích Noc vzdělávání, kde bude panelovka obsazená některými shora jmenovanými a mně se dostalo té cti diskusi moderovat. Save the date!