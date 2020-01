Trump: "Zlikviduj ji"

27. 1. 2020

Parnas a jeho podnikatelský partner Igor Fruman jsou klíčovými hráči v Trumpově údajné snaze přesvědčit vládu Ukrajiny, aby nalezla špínu na Joea Bidena, Trumpova potenciálního oponenta.O existenci videonahrávky poprvé informovala televize ABC News v pátek.Trump nařídil, aby byla velvyslankyně vyhozena, poté, co mu Parnas sdělil, že je pro něho Yovanovitchová překážkou, a tvrdil, že se v soukromí Trumpovi posmívá."Zbav se jí!" říká Trump v nahrávce, sděluje to jednomu poradci z Bílého domu u stolu. "Vyhoď ji zítra. Mně je to jedno. Vyhoď ji zítra. Zlikviduj jí. Jo? Udělej to."Nahrávka, poskutnutá americkým médiím v sobotu, potvrzuje většinu toho, co Parnas řekl ve svém interview, včetně skutečnosti, že znal Trumpa - což Trump popřel.Joseph Bondy, Parnasův právní zástupce, konstatoval, že důkazy poskytl vyšetřovatelům ve Sněmovně reprezentantů, kterou ovládají Demokraté. Sdělil také televizi CNN, že Parnas má další nahrávky a fotografie, které možná zveřejní.Podrobnosti v angličtině ZDE