KDU-ČSL: Nebojte se, my se k Andrejovi zase vrátíme

28. 1. 2020 / Boris Cvek

Do čela KDU-ČSL se o víkendu vrátil Marian Jurečka, který dříve v tandemu s Pavlem Bělobrádkem jako předsedou strany vrátil lidovce do Sněmovny.

Také o tomto víkendu měl Jurečka protikandidáta, který vnímal jako nejbližšího spojence lidovců ODS. Ten byl ale poražen. Jurečka dokonce připouští koalici s Babišovým Ano, pokud ve vládě nebude trestně stíhaný člověk. Kdyby se tedy lidovci i ČSSD dostali po příštích sněmovních volbách přes 5%, mohla by vzniknout opět vláda na půdorysu Ano-KDU-ČSL-ČSSD.

Tím v zásadě končí příběh o nějakém jednotném „demokratickém bloku proti Babišovi“. Jurečka vypadá naopak jako realistický politik, jehož hlavní starostí bude dostat stranu do Sněmovny a zřejmě ji trochu otočit od městské pravice k sociálněji a konzervativněji smýšlejícímu venkovu, jehož mentalitu asi nejlépe vyjadřuje hejtman Jiří Čunek.

A právě krajské volby budou první skutečný test, zda se lidovci mohou na svou baštu na jihovýchodní Moravě stále ještě spolehnout. Čunek v minulých krajských volbách jasně vyhrál ve Zlínském kraji se ziskem téměř 23%. To jsou ti voliči, kteří mohou KDU-ČSL udržet v roce 2021 ve Sněmovně (a nejsou jen ve Zlínském kraji). A jak každý ví, jejich idol Čunek je vášnivým a jasným zastáncem Andreje Babiše. Zvolení Jurečky předsedou KDU-ČSL je tak možné chápat i jako vzkaz těmto voličům: nebojte se, my se k Andrejovi zase vrátíme.

KDU-ČSL přitom nikdy nebyla pravicovou stranou jako ODS nebo TOP09, takže její blížení se k ODS za éry předsedy Výborného působilo obecně divným dojmem. Voliče rozhodně nepřineslo. Jestliže lidovci skutečně naberou směr k Čunkovým voličům, v „demokratickém bloku“ tak zbývá potenciál spojování ODS s TOP09 nebo TOP09 se STAN. STAN a ODS se k sobě naopak moc nemají.

Ostatně s myšlenkou na situaci po sněmovních volbách 2021 by mohla ODS, ale možná i STAN, uvažovat tak, že pokud si chce po dlouhém opozičním půstu líznout vládní moci, nebude mít smysl se nějak hnát proti Babišovi, natož s TOP09 na hřbetě. Problém je, že Babiš stojí na bývalých voličích ČSSD, kteří by mu spojení s ODS asi neodpustili. Ale to je už úplně jiný příběh, příběh pro úvahy nad výsledkem sněmovních voleb 2025. Do té doby už Andrej Babiš může být pohodlně prezidentem republiky.

Samozřejmě: dvakrát se nevrátíš do stejné řeky. Ani Marian Jurečka se nevrací do stejné řeky. Oproti situaci před sněmovními volbami 2017, o těch v roce 2013 nemluvě, hrozí nyní reálně vypadnutí ze Sněmovny celé řadě stran, nejen lidovcům. A také případná vláda na půdorysu koalice Ano-KDUČSL-ČSSD už nebude mít jako předsedu vlády Bohuslava Sobotku, ba s velkou mírou jistoty dokonce nikoho ze sociální demokracie.