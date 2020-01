Do mobilu Jeffa Bezose hackersky pronikl saúdský korunní princ

22. 1. 2020

Tato informace zřejmě ztíží úsilí Mohammada bin Salmana získat pro Saúdskou Arábii více západních investorů. Vyvolává to také otázky, jakým způsobem se do amerického bulvárního listudostaly podrobnosti o Bezosově osobním životě, včetně esemesek.Vyvolává to také otázky, co dělal saúdský korunní princ a jeho vnitřní kruh spolupracovníků v měsících před vraždou komentátora listuDžamála Chašákdžího, který byl zabit v říjnu 2018, pět měsíců po hackerském proniknutí do Bezosova mobilu. Bezos vlastní deníkForenzní analýzu hackerského útoku proti Bezosovu mobilu ze Saúdské Arábie provedla Agnès Callamard, mimořádná reportérka OSN pro vyšetřování mimsoudních vražd. Považuje případ za natolik závažný, že vyšetřovatelé chtějí oficiálně požádat Saúdskou Arábii o vysvětlení.Callamardová, jejíž vlastní vyšetřování Chašákdžího vraždy nalezlo "důvěryhodné důkazy", že za vraždu nesou odpovědnost korunní princ a vysocí saúdští činitelé, potvrdila, že vraždu stále vyšetřuje, ale k hackerskému útoku na Bezosův mobil se nechtěla vyjdářit.Saúdští experti se domnívají, že se Bezos stal terčem saúdského hackerského útoku pravděpodobně právě proto, že je vlastníkema kvůli tomu, co ten list psal o Saúdské Arábii. Korunní princ si pravděpodobně myslel, že jestliže získá na Bezose nějaké osobní kompromitující informace, dokáže ho vydírat ohledně toho, co byměl psát o Saúdské Arábii.Podrobnosti v angličtině ZDE