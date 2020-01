Když lidi hlasují pro sebezničení, mají na to mít právo? A co ti ostatní, jimž ten verdikt voliči přiřknou?

24. 1. 2020 / Jan Čulík





Jan Čulík mu k tomu napsal:



Dotkl jste se opravdu vážné otázky, s níž zápolím denně.



Podívejte se, politikové jsou placeni za to, aby měli o všech problémech co nejpřesnější informace. Pokud existuje opravdu vážný problém a neinformovaná veřejnost chce něco, co ji vážně poškodí, neměli by politikové nesledovat jen jejich populistické emoce a jasně jim vysvětlit, o co jde?



Příkladem je brexit. Celá severní Anglie hlasovala pro brexit. Přitom od osmdesátých let tam byl zlikvidován tradiční průmysl jako hornictví a ocelářství a všechny ty regiony byly posledních třicet let závislé na restrukturalizačních dotacích stamilionů euro od Evropské unie. Tak vznikl moderní britský automobilový průmysl, jako třeba automobilka Nissan, zaměstnávající asi 10 000 lidí. Ovšem ty fungují jen v důsledku absolutní, bezcelní provázanosti s automobilkami v ostatních zemích EU. Ve včerejším, vydání Britských listů píše pan Jindřich Šilhán o tom , proč by měli politici ignorovat Gretu Thunbergovou





Sever Anglie přesto hlasoval pro brexit, tedy pro zrušení dotací od Evropské unie a pro celní bariéry, které způsobí, že se Nissan přesune do Evropy.



Neměli tohle politikové lidem řádně vysvětlit?



Podobně, jestliže hoří Austrálie a v Česku není voda, a vědce, kteří varují před katastrofou, nikdo neposlouchá, nemají mít politikové odpovědnost a lidem řádně vysvětlit, jaká jsou fakta?



Anebo prostě když lidi hlasují pro sebezničení, mají na to mít právo?



A co práva té menšiny, která pro sebezničení nehlasovala?



Nechtěl byste se věnovat i tomuto problému a ten svůj příspěvek rozšířit?



Jindřich Šilhán na to odpověděl:



Rozšířit asi ne. Není o co.

Pravda a vlastně i tzv. "fakta" jsou velmi často funkcí úhlu pohledu.

Co je lepší - jíst 70 let, co mě chutná, a zapíjet to pivem, nebo být 80 let absinentem a vegetariánem?



Byl rok 89 výhrou nebo prohrou? Prvních 10 let jsme se měli prokazatelně (i statisticky) materiálně hůře. Inflace mi znehodnotila úspory. Získal jsem ale současně i více svobody a projezdil si, co jsem chtěl. Je faktem, že to byla katastrofa. Je také faktem, že to byla výhra.



Chybných, všeobecně přijímaných vědeckých hypotéz je jako hub po dešti. Jsem celoživotní technik s vystudovanou elektrofakultou. Víte, čemu se v technickém žargonu říká "špenát"? Obecně přijaté fikci. 100 let jsme nutili děti jíst špenát kvůli železu, poté se ukázalo, že byla chyba v desetinné čárce. V roce 1900 měly podle tehdejších vědců dojít světové zásoby uhlí. Mezi lety 1960 a 2000 jsme pořád měli ropu na posledních 20 let. Nebudu pitvat prognózu malé doby ledové z 80. let, populační explozi, jadernou syntézu ...... Vlastně měli skeptici takřka vždy pravdu. Věřit "faktům" je ošidné. Navíc nelze ani náhodou věřit v morálku vědců. Prokazatelné podvody (ne omyly) zdaleka neskončilY rukopisem Královédvorským a Zelenohorským.



Politici rozhodně hlasitě upozorňují na věci které jste uvedl. A kandidují s nimi (u nás Zelení, Piráti). Volič není neinformován, ale na základě svých priorit nebo světonázoru si je prostě nevybral. A to prostě platí. Znáte snad lepší model?





